В Україні лише 2 жовті області, темпи вакцинації знизились: новини про коронавірус 13 лютого

Через спад тестування COVID-статистика знизилась, але кількість госпіталізованих досі висока. В Україні лише 2 жовтих області – решта або в червоній, або наближаються до неї. Талановита фристайлістка Новосад пропустить особистий старт на Олімпіаді. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 13 лютого

Через спад тестування COVID-статистика знизилась, але кількість госпіталізованих досі висока

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 24 518 нових хворих на COVID-19.Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.

Днем раніше Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого

Традиційно для вихідних: темпи тестування знизились

Спад захворюваності можна пояснити зниженням темпів тестування населення. У суботу 12 лютого в Україні провели 87 394 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 40 553, методом ІФА – 3 927 та 42 914 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

Найбільше інфікованих виявили у Києві: добовий приріст захворюваності по всій Україні

Київ – 2 405;

Вінницька область – 411;

Волинська область – 515;

Дніпропетровська область – 1 424;

Донецька область – 1 258;

Житомирська область – 1 193;

Закарпатська область – 354;

Запорізька область – 787;

Івано-Франківська область – 590;

Київська область – 789;

Кіровоградська область – 315;

Луганська область – 418;

Львівська область – 1 195;

Миколаївська область – 951;

Одеська область – 1 979;

Полтавська область – 329;

Рівненська область – 694;

Сумська область – 1 527;

Тернопільська область – 555;

Харківська область – 2 046;

Херсонська область – 1 234;

Хмельницька область – 1 419;

Черкаська область – 839;

Чернівецька область – 679;

Чернігівська область – 612.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні лише 2 жовтих області – решта або в червоній, або наближаються до неї

Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 4 525 700 випадків зараження коронавірусом. 3 779 057 пацієнтів вже одужали, але 102 808, на жаль, не змогли подолати хворобу.

Джерело: МОЗ

Станом на ранок 13 лютого в Україні лише Харківська та Полтавська області у жовтій карантинній зоні.

Які області перебувають у червоній зоні:

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Луганська;

Рівненська;

Хмельницька.

Решта регіонів у помаранчевій карантинній зоні. Якщо ситуація там погіршуватиметься, їх переведуть до червоної.



Рівні епіднебезпеки в Україні / Графіка МОЗ

Остання статистика COVID-вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні щоразу падають на вихідних. Зокрема у суботу, 12 лютого, в Україні провели лише 36 453 COVID-щеплення. Зокрема першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу – 300 людей, а бустерну дозу – 9 421 людина.

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні щепили 15 572 036 людей. 15 572 034 з них отримали першу дозу препарату, а 2 дози – 14 949 233 людини. Тим часом бустер зробили 563 038 українців, а додаткову дозу лише 23 653 людини. Загалом в країні провели 31 107 958 щеплень.

Талановита фристайлістка Новосад пропустить особистий старт на Олімпіаді

Джерело: "Суспільне Спорт"

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Анастасія Новосад візьме участь у змаганнях з лижної акробатики у жінок. Але цю інформацію швидко спростував головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв. 28-річна українська фристайлістка продовжує перебувати на самоізоляції після позитивних тестів на коронавірус. Тому лише одна українка змагатиметься у кваліфікації в особистих змаганнях, яка відбудеться 13 лютого.

Цікаво МОЗ відповіло на нестандартні питання про COVID-вакцинацію

Новини про коронавірус у світі 13 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 13 лютого у світі виявили понад 410 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу