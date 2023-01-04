В Україні – масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетів літак-навідник та винищувачі

В Україні 4 січня близько 10:36 оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів з території Білорусі.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Крім того, ворог підняв у небо літак ДРЛО А-50У, який наводить цілі. Лише вчора він приземлився в Мачулищах.

Увага Можлива масована атака на Різдво, Київ став найкращим містом світу: хронологія 315 дня війни

Активність ворожої авіації в Білорусі:

10:02 Мачулищі – зліт борту ДРЛО А-50У з реєстраційним номером RF-50608;

09:53 Барановичі – злетів винищувач;

10:30 Мачулищі – зліт МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92445;

10:25 Барановичі – зліт винищувача супроводу;

10:38 Барановичі – зліт винищувача супроводу.

Доповнено. Моніторингова група OSINT станом на 11:24 повідомила про активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря.



Карта повітряних тривог станом на 10:40 / Скриншот єМапа

Росія може готуватись до атаки на Різдво

Наразі в Чорному морі перебуває 3 кораблі країни-агресорки, серед них немає жодного ракетоносія. В ОК "Південь" припустили, що Росія забрала носії ракет, щоб підготувати атаку на Різдво.

Крім того, у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.

Зазначимо, що свій цинізм Росія продемонструвала і 31 грудня, коли запустила близько 20 ракет по Україні. Унаслідок атак є загиблі та поранені.

Якщо брати до уваги той факт, що Росія атакує з чіткою періодичністю, що зумовлено потребою підготовки, то наразі фіксуємо стабільну тенденцію зниження ефективності ракетних ударів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що наступний масований удар по території України може бути здійснений не раніше 10 січня. Він акцентує, саме масований – 70 – 80 і більше ракет.

Всеукраїнську повітряну тривогу оголошують щоразу, коли на території Білорусі злітають винищувачі. Зазвичай тренувальний політ МіГ-31 триває близько півтори – дві години. Водночас нехтувати сигналом про небезпеку не варто. Тож, пройдіть в укриття або дотримуйтеся правила "двох стін".