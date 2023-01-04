В Україні – масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетів літак-навідник та винищувачі
4 січня 2023, 10:40Читать новость на русском
Джерело:єМапа
В Україні 4 січня близько 10:36 оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів з території Білорусі.
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Крім того, ворог підняв у небо літак ДРЛО А-50У, який наводить цілі. Лише вчора він приземлився в Мачулищах.
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Активність ворожої авіації в Білорусі:
- 10:02 Мачулищі – зліт борту ДРЛО А-50У з реєстраційним номером RF-50608;
- 09:53 Барановичі – злетів винищувач;
- 10:30 Мачулищі – зліт МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92445;
- 10:25 Барановичі – зліт винищувача супроводу;
- 10:38 Барановичі – зліт винищувача супроводу.
Доповнено. Моніторингова група OSINT станом на 11:24 повідомила про активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря.
Карта повітряних тривог станом на 10:40 / Скриншот єМапа
Росія може готуватись до атаки на Різдво
- Наразі в Чорному морі перебуває 3 кораблі країни-агресорки, серед них немає жодного ракетоносія. В ОК "Південь" припустили, що Росія забрала носії ракет, щоб підготувати атаку на Різдво.
- Крім того, у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.
- Зазначимо, що свій цинізм Росія продемонструвала і 31 грудня, коли запустила близько 20 ракет по Україні. Унаслідок атак є загиблі та поранені.
- Якщо брати до уваги той факт, що Росія атакує з чіткою періодичністю, що зумовлено потребою підготовки, то наразі фіксуємо стабільну тенденцію зниження ефективності ракетних ударів.
- Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що наступний масований удар по території України може бути здійснений не раніше 10 січня. Він акцентує, саме масований – 70 – 80 і більше ракет.