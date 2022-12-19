В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза удару з Росії

В Україні в обід 19 грудня оголошували повітряну тривогу. Сирени лунали практично по всій території нашої країни.

Спершу тривогу почали оголошувати у східних регіонах та Києві, пише 24 канал. Також тривога була оголошена у центральних та північних областях.

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Де було оголошено повітряну тривогу

Донецька область

Луганська область

Харківська область

Дніпропетровська область

Сумська область

Полтавська область

Кіровоградська область

Черкаська область

Чернігівська область

Київська область

Вінницька область

Житомирська область

Запорізька область

Херсонська область

Повітряну тривогу не було оголошено на Півдні та Заході України.

Чому оголошували тривогу

Повітряна тривога в Україні була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації біля кордонів Росії. Зокрема, два Ту-22м3 з Рязанської області рухалися у напрямку Курської області. Повідомлялося, що можливі ракетні удари.

Моніторингові чати повідомляли, що над Сумщиною помічені дві ворожі повітряні цілі.

Крім того, відзначалася активність тактичної авіації росіян вздовж кордону на півночі, на Луганщині та над Азовським морем.

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