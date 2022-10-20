В Україні була масштабна повітряна тривога
Сьогодні в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тривожні сирени пролунали майже по всій Україні, окрім тимчасово окупованого Криму.
Сьогодні, у проміжку між 9:30 та 10:10, повітряну тривогу оголосили майже у кожному регіоні.
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У яких областях оголосили повітряну тривогу
Про загрозу ракетного обстрілу попередили у:
- Києві та Київській області.
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Хмельницькій області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області.
Також повітряна загроза зберігається на Луганщині, де її оголосили ще 4 квітня.
Карта повітряних тривог 20 жовтня / alerts.in.ua
Згодом, близько 11:33, майже в усіх регіонах, крім Луганщини, оголосили про відбій загрози.
Була загроза обстрілу з Каспійського моря та Білорусі
Після оголошення повітряної тривоги моніторингова група повідомила, що є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання та надзвукових ракет тактичною авіацією.
Натомість "Беларускі гаюн" повідомляв, що 10:05 з військового аеродрому у Мачулищах злетів Міг-31К. Цей винищувач помічений у напрямку на Барановичі.
Через 5 хвилин, о 10:10, з Барановичів злетіли 2 винищувачі. Схоже, супровід. Авіація летіла у напрямку південного сходу, а потім пішла на посадку. Крім цього, залишаввся ризик використання ворогом дронів-камікадзе.
Головнокомандувач ЗС Валерій Залужний закликав українців не панікувати, оскільки сили ППО працюють.
Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаймо спокій і віру в ЗСУ,
– написав він.
Згодом, ще під час тривоги в Україні, у Білорусі вперше прокоментували наявність російських літаків у своєму небі. Там заявили, що підвищення активності літаків сьогодні – це "російська авіаційна складова регіонального угруповання військ здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".
Як поводитись під час повітряної тривоги
- Якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, спокійно та без паніки перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Візьміть із собою засіб зв'язку, документи.
- Швидко прямуйте в укриття, проте не забудьте подбати про літніх людей або маломобільних сусідів, які живуть неподалік. Допоможіть їм дістатися до безпечного місця або переконайтеся, чи вони можуть це зробити самостійно.
- Не залишайте самих удома й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.
- Якщо ви не можете перейти в укриття, рятувальники радять користуватися "правилом двох стін".
- Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою.