В Україні була масштабна тривога: яка загроза

Повітряну тривогу оголосили увечері 30 липня. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Тривога була пов'язана зі злетом МіГа.

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Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– написали в Повітряних силах о 20:08.

На щастя, вже о 20:24 оголосили про відбій небезпеки. Про пуски ракет не повідомлялося. Деякі моніторингові канали написали, що МіГ передислоковувався.

Водночас на 20:27 відбою тривоги не було в Харківській та Івано-Франківській областях.

Чим небезпечний МіГ

МіГ-31К є носієм ракет Х-47М2 "Кинджал", які швидко долітають у будь-яку точку України. Тож тривогу, пов'язану зі злетом цього винищувача, не варто ігнорувати.

Якщо чуєте сигнал тривоги – пройдіть в укриття! Не нехтуйте своєю безпекою! По-перше, ви збережете власне життя і життя рідних, по-друге, не будете заважати працювати Силам оборони.

І, звісно, слід нагадати, що роботу ППО не можна знімати. За "гарні" фото можна потрапити до в'язниці, а ще все життя картатися, що злили інформацію ворогу. Будьте свідомі: дбайте про безпеку, а не інстаграмні світлини!

Росіянам уже дали по зубах

Під час удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені одразу два стратегічні бомбардувальники. Про це заявили в ГУР.

Удару завдали 25 липня, але повідомили про атаку пізніше, коли верифікували інформацію.

Йдеться про вибух над розташуванням літаків. Щобільше, можу повідомити, що мовиться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження,

– розповів Андрій Юсов.

Він зазначив, що за оцінками самої країни-агресорки, ремонт і термін відновлення в кращому випадку – це вересень 2024 року для борта № 31 і жовтень 2024 для борту № 33.

Це важкий удар для ворога, адже літаки не тільки дорогі – вони розташовані дуже далеко від України, за 1800 кілометрів. Окупанти пишаються своєю авіацією і думають, що будуть безкарні. Та наші розвідники встановили новий, направду олімпійський рекорд із дальності.