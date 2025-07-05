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24 Канал Головні новини В Україні масштабна тривога: злетів МіГ-31К, були пуски "Кинджалів"
5 липня, 17:37
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В Україні масштабна тривога: злетів МіГ-31К, були пуски "Кинджалів"

Софія Рожик

В Україні вдень 5 липня оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Повідомляється про пуски "Кинджалів".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Подбайте про свою безпеку!

Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запускала по Україні 29 червня 

Де летять ракети

 

18:16, 05 липня

Відбій загрози по МіГ-31К.

18:13, 05 липня

Борти МіГ-31К здійснюють посадку.

18:03, 05 липня

Монітори пишуть, що було застосовано 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" по Старокостянтиніву з 2 бортів МіГ-31К з району Тамбова.

17:51, 05 липня

Знову гучно у Старокостянтинові.

17:48, 05 липня

Ракета на Житомирщині курсом на Старокостянтинів.

17:45, 05 липня

Ракета на Чернігівщині – курс південно-західний.

17:44, 05 липня

Монітори повідомляють про 2 другий пуск.

17:43, 05 липня

 Було гучно у Старокостянтинові на Хмельниччині.

17:40, 05 липня

Ракета курсом на Старокостянтинів!
– написали у ПС.

17:39, 05 липня

Було зафіксовано швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. 

Згодом вона продовжила рух на Житомирщину.

17:37, 05 липня

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!
– написали у Повітряних силах.

17:36, 05 липня

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні.