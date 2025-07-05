В Україні масштабна тривога: злетів МіГ-31К, були пуски "Кинджалів"

В Україні вдень 5 липня оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Повідомляється про пуски "Кинджалів".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Подбайте про свою безпеку!

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