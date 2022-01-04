Україні – місце за столом у НАТО, Путіну – жодних зобов'язань, – ексгенсек Альянсу

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен переконаний, що США чи Альянс не повинні давати Росії обіцянок щодо подальшого нерозширення. Адже Україну запевняли, що вона матиме місце за столом НАТО.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю виданню розповів про те, який алгоритм дій щодо Росії вважає правильним.

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Україні обіцяли місце за столом НАТО

У 2008 році ми пообіцяли і Грузії, і Україні місце за столом НАТО, і настав час розробити план дій для реалізації нашої обіцянки,

– зазначив Расмуссен.

За його словами, Альянс не може мати "політику відкритих дверей щодо розширення, в якій продовжує дозволяти Володимиру Путіну виконувати роль швейцара".

Колишній генеральний секретар НАТО закликав "припинити фактичне вето російського президента на євроатлантичні прагнення України та Грузії". Та застеріг організацію від того, аби йти на поступки державі-агресорці.

Він також нагадав, що Росія підписала Хартію ОБСЄ 1999 року. У документі йдеться про те, що "невід'ємне право кожної держави-учасниці – вільно обирати або змінювати свої плани безпеки, включаючи договори про спілки".

Вимоги Росії щодо нерозширення НАТО: що відомо

Джо Байден та Володимир Путні 7 грудня провели відеоперемовини, основною темою була Україна.

17 грудня Росія висунула США та НАТО умови щодо "гарантій безпеки", однією з яких є неприйняття України до Альянсу.

У відповідь американський лідер дав чітко зрозуміти, що саме організація вирішуватиме, кого приймати у свої лави.

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