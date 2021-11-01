В Україні можуть почати виробляти безпілотники Bayraktar
Джерело:"Радіо Свобода"
В Україні можуть почати повний цикл виробництва турецьких безпілотників Bayraktar. Це може стартувати не через роки, а через місяці.
Між компанією Baykar та Міноборони укладений меморандум про відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар. Є плани створення заводу для виробництва.
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Питання не років, а місяців
За словами посла, вже працюють, аби виділити відповідну земельну ділянку та розпочати спорудження центру щодо ремонту. Паралельно тривають роботи для створення виробництв Bayraktar.
Насправді це питання, мабуть, місяців, а не років...Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн,
– сказав Боднар.
Турецькі безпілотники зацікавили багато країн у Європі та в Азії. За словами посла, виробничі потужності у Туреччині заповнені. Тому Анкара зацікавлена у нових ринках, аби спільно проводити випробування та, ймовірно, навчання деяких іноземних колег.
Боднар нагадав, що Україна й Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci. Україна постачає двигуни і деякі інші запасні частини.
Що цьому передувало
- Напередодні на Донбасі, за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, застосували безпілотник Bayraktar. До цього вдалися, бо окупанти обстрілювали українські позиції, а дипломатичні важелі не спрацьовували.
- Так, 26 жовтня бойовики обстрілювали селище Гранітне, пошкодивши будинки мирного населення. Згодом вони вбили одного українського військового, ще одного важко поранили.
- Застосування Bayraktar викликало обурення у Росії та проросійських бойовиків. Німеччина та Франція також відреагували негативно.
- Натомість президент Володимир Зеленський сказав, що Україна просто захищалась.