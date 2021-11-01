В Україні можуть почати виробляти безпілотники Bayraktar

В Україні можуть почати повний цикл виробництва турецьких безпілотників Bayraktar. Це може стартувати не через роки, а через місяці.

Між компанією Baykar та Міноборони укладений меморандум про відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар. Є плани створення заводу для виробництва.

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Питання не років, а місяців

За словами посла, вже працюють, аби виділити відповідну земельну ділянку та розпочати спорудження центру щодо ремонту. Паралельно тривають роботи для створення виробництв Bayraktar.

Насправді це питання, мабуть, місяців, а не років...Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн,

– сказав Боднар.

Турецькі безпілотники зацікавили багато країн у Європі та в Азії. За словами посла, виробничі потужності у Туреччині заповнені. Тому Анкара зацікавлена у нових ринках, аби спільно проводити випробування та, ймовірно, навчання деяких іноземних колег.

Боднар нагадав, що Україна й Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci. Україна постачає двигуни і деякі інші запасні частини.

Що цьому передувало