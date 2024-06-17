Будуть додаткові графіки відключень: 3 чинники, які впливають на подачу електроенергії

В Укренерго попередили, що до кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою. Графіки відключення світла можуть стати більшими.

В етері 24 Каналу експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський розповів, яка ситуація зараз в енергетичній системі нашої країни. Водночас відзавтра, 18 червня, почнуть застосовувати нову методику застосування графіків відключення світла.

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Чому можуть ввести додаткові графіки відключення

Як зазначив експерт з енергетики, в Україні можуть вводитися додаткові графіки обмежень, можливо, навіть будуть графіки аварійних відключень.

На це впливає три чинники:

специфіка виведення з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій;

обсяг імпорту електричної енергії, який доступний нашій державі в оперативному режимі;

температура навколишнього середовища.

Білявський зауважив, що з одного боку, температура повітря впливає на обсяг споживання електричної енергії, особливо якщо температура вищу за 28 – 30 градусів. У такому температурному діапазоні, попри усі прохання, збільшується навантаження через увімкнення систем кондиціонування.

З іншого, інтенсивність сонячного випромінювання впливає на генерацію електроенергії сонячними електростанціями, а сила вітру впливає на обсяги виробітки електричної енергії вітровими електростанціями.

Яка ситуація з роботою малих генеруючих установок

Раніше обговорювалася тема, що Україна має розконсервувати так звані турбіни, які дозволили б, забезпечивши невеликі населені пункти, чи частково підприємства, компенсувати нестачу енергії. Експерт з енергетики розповів про ситуацію з цими турбінами, чи почали вони працювати.

Розподіленою генерацією заведено вважати малі генеруючі установки, наприклад, від 1 до 20 мегаватів. Вартість інвестицій в 1 мегават такої потужності складає приблизно до 40 мільйонів гривень.

Багато проєкт розпочали свій старт, наприклад, з минулого тижня за результатами конференції з відновлення України, яка пройшла у Берліні. Однак цей процес не такий швидкий, тому що є багато питань пов'язаних зі складністю підключення станцій в тому, чи іншому регіоні,

– мовив Білявський.

Загалом у цьому напрямку наша держава проводить активну роботу. Проте, на жаль, внаслідок повномасштабних терористичних атак, які здійснила Росія, в короткий період часу Україна не зможе замістити всю потужність, яку втратили, або тимчасово виведена з експлуатації.

"У будь-якому разі нам потрібно готуватися до того, що відключення будуть залишатись у нашому житті", – додав експерт з енергетики.

Чому не можна призупиняти роботу підприємств

Попри складну ситуацію з електроенергією, в Україні продовжують працювати енергомісткі промислові підприємства, для яких потрібно багато енергії. Від цих об'єктів певною мірою залежить валовий внутрішній продукт. Вони імпортують електричну енергію з Європейського Союзу, що забезпечує стабільність електропостачання для технологічних процесів таких підприємств, а також, згідно з чинним нормативним законодавством, впливає на період відключень таких підприємств.

Якщо, наприклад, хтось вважає, що потрібно промислові підприємства відключати, а забезпечувати більш-менш стабільне електропостачання для інших споживачів, на мою думку, це не зовсім правильно, адже в такому разі в довгостроковій перспективі можуть виникнути проблеми з робочими місцями,

– зауважив Білявський.

Він наголосив, що промислові підприємства мають працювати, тому що перш за все це тилове забезпечення.

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