В Україні набув чинності закон щодо "євроблях", але знижені штрафи ще не діють

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В Україні 15 травня набув чинності закон про суттєве зменшення штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах. Однак у дію його введуть через місяць, тобто 15 червня.

Джерело:

"Голос України"

Закон № 1403-IX передбачає, що штрафи за незаконне перебування авто в Україні знижують зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі. Коли людина заплатить штраф, машину можна вивезти або розмитнити в Україні.

Раніше Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях"

Які авто підпадатимуть під дію закону

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші 5 років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуватимуться за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Важливо, що людині не потрібно буде двічі платити в бюджет штраф за нерозмитнену машину, якщо вона вже зробила це при вивезенні авто з України.

Крім того, до 270 днів збільшать термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Проте якщо вони документально підтвердять, що понад 90 днів, починаючи з 15 травня, перебували в ООС. 

На які машини не поширюватиметься пільгове розмитнення

  • Пільгове митне оформлення не поширюється на машини, спеціально призначені для пересування по снігу,
  • спецавто для перевезення спортсменів,
  • моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
Зверніть увагу! У квітні Верховна Рада схвалила законопроєкти, які передбачають, що  митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року відбуватиметься за новою формулою.