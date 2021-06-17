В Україні не 5 олігархів, їх набагато більше, – Саакашвілі

Закон щодо олігархів може бути першим великим кроком у боротьбі проти їхнього впливу на Україну. Водночас відповідні статки насправді може мати значно більше осіб.

Про це у програмі "Перші особи" розповів експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Водночас він сказав, що у питанні щодо реєстру олігархів таки є певні зауваження.

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"Так, у мене є зауваження, я думаю, що якщо говорити про реєстр олігархів, треба це зміцнити, робити інакше – не так, щоб РНБО визначала олігархів", – сказав політик.

На його думку, олігархи мають заявляти про себе, у іншому випадку – варто ввести кримінальну відповідальність за брехню.

Ми говоримо завжди про 5, але їх (олігархів – 24 канал) набагато більше, набагато. Тільки земельна галузь – там десятки. У кожному регіоні, наприклад, в Одесі, їх десяток – тільки регіонального масштабу,

– сказав Міхеїл Саакашвілі.

Якими можуть бути результати законопроєкту

Він додав, що є дуже бідні регіони, де, ймовірно, є тільки один чи два олігархи, у всіх інших – 5 – 10 людей. Експрезидент Грузії вважає, відповідні реєстри з'являться, проте результати можуть бути не зовсім позитивними.

"Але восени люди подивляться, чи в кінці року (2021 – 24 канал), що олігархи, яких зареєстрували як олігархів, не тільки залишилися зі своїми статками, їм додали ще кілька мільярдів, кожному з них – а люди краще жити не стали. Тобто що мене тут трошки не задовольняє, я думаю, що якщо не змінити систему, тому що олігархи це тільки як наслідок цієї системи, олігархи – це як прокладка для чиновників – не буде цих олігархів, вони собі знайдуть нових", – сказав Саакашвілі.

Закон щодо олігархів: коротко