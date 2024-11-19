В Україні не будуть проводити вибори до завершення війни, – Зеленський
Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення виборів в Україні. Український лідер зазначив, що їх не буде до завершення війни у нашій державі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України у Верховній Раді з нагоди представлення Плану стійкості.
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Що сказав Зеленський про вибори під час війни
Володимир Зеленський, говорячи про вибори в Україні, наголосив, що голосування не будуть проводити до того, як війна з Росією не закінчиться.
Конституція і закони не дозволяють проводити вибори в воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає,
– сказав президент.
Водночас він зауважив, що в Україні є деякі люди, які "зголодніли до виборів настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради неї". Він наголосив, що це згубно для нашої держави.
Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори,
– сказав він.
Окрім того, президент України представив безпосередньо План стійкості. Він складається з 10 пунктів:
- Єдність;
- Фронт;
- Зброя;
- Гроші;
- Енергетика;
- Безпека;
- Громади;
- Людський капітал;
- Культурний суверенітет;
- Політика героїв.
За словами президента, це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру. Однак повний план з додатками буде представлений лише у грудні.
Окрім того, Зеленський наголосив, що Україні потрібен інститут множинного громадянства, а також перезапуск дипломатичної служби.