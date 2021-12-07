Україні не віритимуть, як партнеру, – Боровик про наслідки саботажу у САП
Джерело:24 канал
Захід чекає від України негайного обрання керівника САП, однак комісія продовжує затягувати конкурс. Таке саботування може коштувати нашій країні необхідної підтримки.
Про це повідомив в ефірі 24 каналу виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. Він зазначив, що деякі члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не з'являються на зустрічі, чим підривають кворум.
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Як зауважив Боровик, 6 грудня засідання вкотре зірвалось через відсутність одного з членів. Тож зустріч знову перенесли – на 7 грудня. Водночас через такий саботаж у міжнародних партнерів може врешті увірватись терпець.
Ми постраждаємо, оскільки Україні не можна буде вірити, як партнеру. Адже вона щось обіцяє, а насправді не робить
За словами експерта, через загрозу Росії та потребу держави у грошах від партнерів Україна не може ігнорувати вимоги Заходу. Оскільки це може коштувати Україні міжнародної підтримки, яку дуже важко утримувати.Зверніть увагу! Боровик нагадав, що призначення очільника САП триває вже 15 місяців – з жовтня 2020 року.
Боровик розповів про наслідки саботування обрання керівника САП: дивіться відео
Обрання керівника САП: коротко
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже понад рік існує без повноцінного керівника.
- Упродовж кількох місяців конкурсна комісія обирає керівництво органу, однак з літа 2021 року засідання блокують.
- Водночас генпрокурорка України Ірина Венедіктова пояснила, чому затягується конкурс на керівника САП.