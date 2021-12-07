Україні не віритимуть, як партнеру, – Боровик про наслідки саботажу у САП

Захід чекає від України негайного обрання керівника САП, однак комісія продовжує затягувати конкурс. Таке саботування може коштувати нашій країні необхідної підтримки.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. Він зазначив, що деякі члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не з'являються на зустрічі, чим підривають кворум.

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Як зауважив Боровик, 6 грудня засідання вкотре зірвалось через відсутність одного з членів. Тож зустріч знову перенесли – на 7 грудня. Водночас через такий саботаж у міжнародних партнерів може врешті увірватись терпець.

Ми постраждаємо, оскільки Україні не можна буде вірити, як партнеру. Адже вона щось обіцяє, а насправді не робить Андрій Боровик Директор Transparency International Ukraine

За словами експерта, через загрозу Росії та потребу держави у грошах від партнерів Україна не може ігнорувати вимоги Заходу. Оскільки це може коштувати Україні міжнародної підтримки, яку дуже важко утримувати.

Боровик нагадав, що призначення очільника САП триває вже 15 місяців – з жовтня 2020 року.

Боровик розповів про наслідки саботування обрання керівника САП: дивіться відео



Обрання керівника САП: коротко