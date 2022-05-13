В Україні немає нацистів, вогонь необхідно припинити: Шольц розповів, про що говорив з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня зідзвонився з Путіним. Він розповів, які меседжі намагався донести російському диктатору у контексті війни Росії проти України.

Очільник німецького уряду повідомив, що загалом з його боку пролунали 3 основні тези. При цьому Шольц підкреслив, що розмова тривала довго.

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Що Шольц намагався донести Путіну

Про свою телефонну розмову з Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц коротко відзвітував на своїй офіційній сторінці у твітері. Він зазначив, що основними пунктами з його боку були:

В Україні потрібно якомога швидше припинити вогонь. Ствердження, що в Україні при владі нацисти, є неправильним. Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

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Володимир Зеленський 10 травня зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини (Анналеною Бербок) та Нідерландів (Вопке Гукстрою). Президент України висловив сподівання, що саме спільними зусиллями, разом з європейськими партнерами, нашій державі вдасться перемогти, захистити своїх громадян та українські території. Мовилось не лише про військову чи політичну, але й економічну підтримку України з боку країн ЄС.

Згодом Анналена Бербок заявила, що світ має повністю відмовитись від російських енергоносіїв, і така відмова повинна бути остаточною. За словами очільниці німецького МЗС, Євросоюзу необхідно чітко зрозуміти, що жодного порозуміння з Росією бути не може.

Крім того, Бербок відвідала деокуповані Бучу та Ірпінь. Там вона зустрілась з генеральною прокуроркою України Іриною Венедіктовою й запевнила, що Німеччина допоможе нашій державі розслідувати воєнні злочини росіян та розміновувати території. Разом з тим Бербок наголосила, що Німеччина постачатиме Україні сучасну зброю та навчатиме українських солдатів нею володіти.

При цьому міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що повного ембарго на російський газ його країна наразі не може собі дозволити. Втім посадовець запевнив, що вони зроблять все необхідне протягом кількох наступних місяців, щоб це стало можливим.

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