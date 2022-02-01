В Україні очікують сповільнення поширення Омікрону, – KSE
1 лютого 2022 , 14:01Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
В Україні очікують уповільнення темпів зростання кількості випадків COVID-штаму Омікрон. Такий прогноз зробили експерти Київської школи економіки (KSE).
Зростання захворюваності зупинилось
Керівник центру Юрій Ганиченко заявив, що якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то зараз ми маємо зростання на 75%.
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Надалі очікуємо уповільнення темпів зростання, але водночас його продовження,
– зауважив Юрій Ганиченко.
За його словами, кількість госпіталізованих під час хвилі Омікрону зменшилась у 2,5 раза порівняно з хвилею Дельта і становить 10% хворих.Зверніть увагу! Водночас у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують щодоби від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Наразі максимальна добова кількість інфікованих сягнула понад 37 тисяч, її зафіксували за добу 28 січня.
Актуальна статистика COVID-19
- Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 30 768 людей, зокрема 4 056 дітей. До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів.
- Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання, зокрема 100 395 летальних.
- Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. У червоній наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська.