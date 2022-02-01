В Україні очікують сповільнення поширення Омікрону, – KSE

В Україні очікують уповільнення темпів зростання кількості випадків COVID-штаму Омікрон. Такий прогноз зробили експерти Київської школи економіки (KSE).

Зростання захворюваності зупинилось

Керівник центру Юрій Ганиченко заявив, що якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то зараз ми маємо зростання на 75%.

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Надалі очікуємо уповільнення темпів зростання, але водночас його продовження,

– зауважив Юрій Ганиченко.

За його словами, кількість госпіталізованих під час хвилі Омікрону зменшилась у 2,5 раза порівняно з хвилею Дельта і становить 10% хворих.

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