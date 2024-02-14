В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

В Україні 14 лютого близько 13:20 оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

У Повітряних силах уточнили, що ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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