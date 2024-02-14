В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
В Україні 14 лютого близько 13:20 оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
У Повітряних силах уточнили, що ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
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Менше ніж за пів години оголосили про відбій загрози. "Відбій загрози по МіГ-31К", – повідомили ПС. Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
Відбій повітряної тривоги
Зліт МіГ-31К
Активність авіації на Сході
Менше ніж за пів години оголосили про відбій загрози.
"Відбій загрози по МіГ-31К", – повідомили ПС.
Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.