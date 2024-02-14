В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

14 лютого 2024, 13:22
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В Україні 14 лютого близько 13:20 оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

У Повітряних силах уточнили, що ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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13:53, 14 лютого

Відбій повітряної тривоги

Менше ніж за пів години оголосили про відбій загрози.

"Відбій загрози по МіГ-31К", – повідомили ПС.

13:20, 14 лютого

Зліт МіГ-31К

Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", – повідомили ПС.

Станом на 13:20 карта повітряних тривог виглядає так:


В Україні оголошено повітряну тривогу / Скриншот

13:14, 14 лютого

Активність авіації на Сході

Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська