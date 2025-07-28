В Україні – масштабна повітряна тривога: ворог вдруге запустив "Кинджали"

28 липня в Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти підняли у небо носій "Кинджалів".

Біля 07:54 тривога почала ширитися українськими областями. Над усією територією країни нависла загроза ракетного удару, передає 24 Канал.

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Що відомо про масштабну тривогу в Україні 28 липня?

Повітряні сили уточнили, що ворог підняв МіГ-31К. Монітори тим часом пишуть про ймовірний пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 07:57 стало відомо про швидкісну ціль, яка прямує через Київщину на Житомирщину у напрямку Старокостянтинова.

О 08:00 монітори повідомили про пуск другої ракети через Київ у напрямку Старокостянтинова.

Повітряні сили підтвердили, що ворожий снаряд прямує на Хмельниччину.

О 08:01 військові попередили про пуск третього "Кинджала". Ракета перебуває на Київщині і рухається у напрямку Старокостянтинова.

О 08:09 на Хмельниччині пролунали вибухи.

О 08:20 дали відбій.

О 08:48 по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт борту МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Монітори пишуть про черговий пуск "Кинджалу".

О 08:52 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині. За хвилину було уточнення, що вона рухається на Житомир.

Монітори уточнюють, що два "Кинджали" рухаються на Старокостянтинів. Військові підтверджують, що напрямки ворожої мети – Хмельницька область.

Зауважимо, що уночі 28 липня Старокостянтинів уже перебував під масованою атакою дронів і ракет.

Нагадаємо, що у Києві уламки дрона пошкодили багатоповерхівку у Дарницькому районі. Постраждали мешканці будинку, зокрема 2-річна дитина.