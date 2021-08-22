В Україні оголосили загрозу пожеж: в яких областях слід бути обережним
22 серпня 2021 , 10:22Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики попередили українців, що 22 серпня у 4 областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому, аби вберегтися від некерованих загорять, місцевим мешканцям слід дотримуватися низки правил.
Пожежну небезпеку оголосили у західному та центральних регіонах. Там українцям слід бути обачними на природі.
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В яких областях оголосили пожежну небезпеку
- Тернопільській,
- Полтавській,
- Київській,
- Чернігівській.
Опади малоймовірні, лише на Заході можливі локальні грозові дощі.
Чого не можна робити при загрозі пожеж: поради від ДСНС
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити у лісі сигарки або кидати недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати з вогнепальною зброєю;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;