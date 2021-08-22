В Україні оголосили загрозу пожеж: в яких областях слід бути обережним

22 серпня 2021 , 10:22
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики попередили українців, що 22 серпня у 4 областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому, аби вберегтися від некерованих загорять, місцевим мешканцям слід дотримуватися низки правил.

Пожежну небезпеку оголосили у західному та центральних регіонах. Там українцям слід бути обачними на природі.

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В яких областях оголосили пожежну небезпеку

  • Тернопільській,
  • Полтавській,
  • Київській,
  • Чернігівській.
Зверніть увагу! У неділю, 22 серпня, в Україні буде сонячно та тепло. Синоптики прогнозують +24…+26 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться на Півдні та Сході – до +27 градусів.

Опади малоймовірні, лише на Заході можливі локальні грозові дощі.

Чого не можна робити при загрозі пожеж: поради від ДСНС

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити у лісі сигарки або кидати недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати з вогнепальною зброєю;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
Автор: Софія Мінджоса