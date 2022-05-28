Україні передали стільки "Гарпунів", що можна потопити весь Чорноморський флот Росії, – Братчук

Міжнародні партнери передали Україні протикорабельні ракети "Гарпун". В Одеські ОВА зазначили, що їх кількість може потопити весь чорноморський флот агресора.

Ефективність ракети вже продемонстрували під час випробувальних пусків та у бойових умовах, розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

До теми В Україну вже надійшли САУ М109, а також "Гарпуни", – Міноборони

Як працюють "Гарпуни"

Братчук пояснив, що після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 метрів над рівнем моря. Далі вона здійснює маршовий політ, потім – знижується до 2 метрів і вражає ціль.

Американські фахівці стверджують: для виведення з ладу авіаносця, потрібно, аби в нього влучили 5 "Гарпунів", для знищення крейсера – 4, есмінця – 2. Одна ракета здатна завдати серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Речник навів приклад, як в Перській затоці цими ракетами потопили 2 іранські кораблі. ️

Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ Росії. Чому б ні?

– зазначив Братчук.

Крім того, він показав потужне відео, як виглядає робота "Гарпунів".

В Міноборони підтвердили надходження "Гарпунів"

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що українські військові продовжують отримувати від партнерів важке озброєння. До нас вже приїхали гаубиці САУ М109 та "Гарпуни". Оскільки ворог регулярно атакує Україну з моря, ми потребували протикорабельних ракет.

Резніков впевнений, що братерство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, а також – захистити Одесу.

Міністр оборони натякнув партнерам, що в таких ситуаціях зброя в Україні має бути у більшій кількості та "ще позавчора".

Загроза для російських кораблів

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що "Гарпуни" є важливою загрозою для російських кораблів, тепер вони не зможуть підійти до наших берегів.

Ракети мають три види дальності пуску – 90, 120 та майже 300 кілометрів. Наразі невідомо, боєприпаси якої дальності отримала Україна. Однак в будь-якому випадку це гарантія, що флоту окупантів слід триматись подалі, адже ці ракети можуть долати систему ППО та радіоелектронних перешкод.

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