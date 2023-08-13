Перевірки військкомів: у НАЗК розповіли, коли вони завершаться, та які перші результати

В Україні тривають перевірки ТЦК та СП. Їх планують завершити до кінця цього кварталу.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військкоматів є доброчесними.

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Коли завершаться перевірки військкомів

Як розповів Новіков, НАЗК планує завершити перевірки ТЦК та СП до кінця цього кварталу.

Всього 1 395 військкомів займають керівні посади, десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати перевірок,

– зазначив він.

Новіков наголосив, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов’язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.

Чи є моніторинг способу життя військкомів

Окрім цього, в новому інтерв’ю Новіков відповів на питання, чи проводять зараз моніторинг способу життя інших військкомів. За його словами, моніторинг способу життя – це унікальний інструмент виявлення необґрунтованих активів, незаконного збагачення. У такому вигляді, як в Україні, він є тільки в одній країні, яка є лідером демократичного вільного світу, – США.

Таким чином, моніторинг способу життя почало проводити Національне агентство тільки з 2020 року. П’ять років існування НАЗК його не здійснювали.

"У нас вже великі досягнення у цьому напрямку. Моніторинг має постійний характер і очевидно, що ми повинні розставити пріоритети у роботі. Адже охопити всі 800 тисяч декларантів одночасно фізично неможливо", – розповів Новіков.

До речі, спеціалісти перевіряють не тільки самих декларантів, а й їхніх близьких осіб, родичів і всіх, на кого такі активи можуть бути оформлені. Під час перевірки використовують всі можливі бази даних, залучають журналістів та громадськість.

Новіков додав, що наразі в Україні розпочали 135 моніторингів способу життя із загальної кількості керівного складу військкоматів (1 795). Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень.

Переважно моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. Не всі військкоми їздять на "мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де,

– підкреслив він.

Зеленський наказав звільнити усіх обласних "військкомів"

Нагадаємо, що рішення про звільнення очільників ТЦК ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента Зеленського 11 серпня. Валерій Залужний реалізує рішення про звільнення голів ТЦК.