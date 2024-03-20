Бровари писатимуть інакше, а Червоноград набуде ім'я відомого діяча: 5 міст України перейменують

В Україні триває процес дерусифікації назв населених пунктів. Так, у парламенті готують перенайменування кількох міст та понад сотні селищ.

20 березня Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування ухвалив рішення про зміну назв низки населених пунктів. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

Дивіться також Новий закон про мобілізацію: як змінять правила вручення повісток

Які міста перейменують

За словами посадовця, відповідне рішення має ще погодити Верховна Рада. Втім, наразі депутати вже підготували нові назви для 5 міст та 104 селища.

Так, місто Червоноград, що на Львівщині, носитиме прізвище відомо релігійного діяча, одного зі співзасновників ЗУНР Андрія Шептицького.

Місто Южне на Одещині називатиметься Порт-Аненталь.

Павлоград на Дніпропетровщині стане Матвіївим, а Синельникове Ріднопіллям.

Бровари, що на Київщині, тепер матимуть інакший правопис і вимовлятимуться як Броварі.

В Україні перейменуть 104 селища / Фото Роман Лозинський

Серед селищ, які отримають дерусифіковані назви, – населені пункти у різних областях. Зокрема,

на Херсонщині : село Максима Горького – село Щасливе;

на Дніпропетровщині: село Олександропіль – село Лугове;

на Житомирщині: селище Першотравенськ – селище Порцелянове;

на Закарпатті: село Пушкіно – село Міжлісне;

на Хмельниччині: село Російська Буда – Розсохська Буда.

Що передувало