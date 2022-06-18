В Україні планують почати забирати майно підприємств за двомісячну заборгованість

Війна Росії проти України завдала важкого удару по українській економіці. Втім, підприємці можуть зустрітися ще з однією проблемою через українське законодавство.

У Верховну Раду внесли законопроєкт №7427, який ініціював прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він передбачає нововведення, як можуть створити великі проблеми як для комунальних підприємств, так і для приватного бізнесу.

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Дозвіл на арешт майна без суду

Як повідомив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, цей законопроєкт надає "Нафтогазу" повноваження забирати майно комунальних та приватних підприємств у разі наявності двомісячної заборгованості. Процес може відбуватися без розрахунків, суду та слідства.

Цинізм полягає в тому, що майно НАК забиратиме, а фінансові зобов'язання по боргах/кредитах залишить містам і селам, це нове слово в юриспруденції,

– наголосив Слобожан.

На його думку, зараз потрібно вирішувати проблеми із здорожчанням газу, його мінімальною кількістю в сховищах та зруйнованими росіянами підприємствами, які займалися постачанням тепла та води.

Асоціація міст України звернулася до профільного комітету, щоб запобігти атаці на право власності та запобігти зриву опалювального сезону.

Війна Росії проти України: останні новини

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