У Повітряних силах пояснили, для чого нам підсилення "малої" ППО

Росія активізувала свої повітряні атаки проти українських мирних міст. Речник Повітряних сил розповів, що потрібно, щоб успішно відбивати їх.

Україні потрібно підсилити протиповітряну оборону малого радіуса. Це необхідно для успішного відбиття атак ударних БпЛА, сказав під час брифінгу речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Збільшилась кількість атак "Шахедами"

За словами Ігната, ППО малого радіуса дії здатне ефективно в автоматичному режимі знищувати "Шахеди".

Ми бачимо збільшення атак саме ударними БпЛА і для їх ефективного знищення потрібне ефективне озброєння. І головне, раціональне озброєння,

– сказав речник Повітряних сил.

Він наголосив, що якщо збивати "Шахеди" ракетами, то це призведе до певного дефіциту ракет. Саме тому нам і потрібне підсилення для "малого" ППО.

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