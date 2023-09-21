У Повітряних силах пояснили, для чого нам підсилення "малої" ППО
Росія активізувала свої повітряні атаки проти українських мирних міст. Речник Повітряних сил розповів, що потрібно, щоб успішно відбивати їх.
Україні потрібно підсилити протиповітряну оборону малого радіуса. Це необхідно для успішного відбиття атак ударних БпЛА, сказав під час брифінгу речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Збільшилась кількість атак "Шахедами"
За словами Ігната, ППО малого радіуса дії здатне ефективно в автоматичному режимі знищувати "Шахеди".
Ми бачимо збільшення атак саме ударними БпЛА і для їх ефективного знищення потрібне ефективне озброєння. І головне, раціональне озброєння,
– сказав речник Повітряних сил.
Він наголосив, що якщо збивати "Шахеди" ракетами, то це призведе до певного дефіциту ракет. Саме тому нам і потрібне підсилення для "малого" ППО.
Ворог готується до ударів по енергетиці
- Російські окупанти почали "полювати" на енергетичні об'єкти України. Масований обстріл 21 вересня підтверджує намір ворога нарощувати атаки напередодні старту опалювального сезону. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу. За його словами, у росіян наразі менше ракет, ніж минулого року, перед блекаутами. Водночас готуватись потрібно серйозно, зокрема покращувати систему протиповітряної безпеки.
- Ігнат зазначив, що під час атаки 21 вересня сили Протиповітряної оборони показали непоганий результат: 36 із 43 ракет було знищено. Речник також додав, що за повідомленням енергетиків, росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, зокрема об'єкти енергетики. Раніше також було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод.
- За словами Ігната, зараз у росіян менше крилатих ракет, ніж минулоріч, коли країна-терорист намагалася влаштувати тотальний блекаут в Україні. Однак, росіяни збільшили кількість ударних БпЛА, які теж активно застосовують для атак. За його словами, Сили оборони готуються до різних сценаріїв.