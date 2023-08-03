Снарядний голод відчувається: Подоляк сказав, яка зброя потрібна Україні
Україні вкрай потрібні далекобійні ракети. Мовиться про ATACAMS чи Storm Shadow, SCALP чи TAURUS. І говорити про їх наявність треба не на колись, а тут і зараз.
Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Така зброя необхідна у великій кількості – від півтори до двох тисяч одиниць.
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"Це означатиме досягнення певного паритету, адже Росія використовує різноманітні ракети. Нам потрібні ракети з дальністю 200, 300, а краще 500 кілометрів, бо саме на такій відстані розташовані ключові місця, з яких підвозять ресурси для атаки на Україну", – наголосив Подоляк.
Снарядний голод
Військові Збройних Сил України використовують від 5, а інколи і до 10 тисяч снарядів важких калібрів. Тому відчувається певний снарядний голод. Натомість Росія мала змогу тривалий час накопичувати такий вид зброї.
Росія заздалегідь готувалася до війни, знищуючи склади в Україні, Болгарії та Чехії. Вони шукали можливість зменшити забезпечення України снарядами важких калібрів,
– пояснив посадовець.
Михайло Подоляк про зброю для України: дивитись ексклюзивне інтерв'ю
Налагодити виробництво у обсягах, які необхідні Україні, і в короткий термін неможливо. Утім, наша країна працює над цим.
"Також нам потрібно збільшити наші можливості для ремонту бронетехніки. Через ворожі мінні поля наша бронетехніка потребує більш мобільної ремонтної логістики", – наголосив Михайло Подоляк.
Заміновані росіянами поля та ліси – одна з найбільших проблем для наших військових. Це значно уповільнює їхній рух уперед. Тому зброя та техніка, що дозволить боротися з наслідками ворожих дій, теж вкрай необхідна Україні.
Зброя та техніка для України: останні новини
- Велика Британія та Франція вже надали Україні далекобійні ракети. Однак Німеччина відмовляється давати свою зброю. Мовиться саме про ракети Taurus. Борис Пісторіус наголосив, що США не надали Україні далекобійні ракети ATACMS, тому Німеччина не буде надавати ракети Taurus.
- Тим часом перша машина для розмінування, зроблена в Україні, вже пройшла сертифікацію. Мовиться про машину для підготовки ґрунту. Над її виготовленням працювали харківські виробники.
- В Україні виготовляють бомби з допомогою 3D-принтерів, які можна кидати з дронів. Це потужна альтернатива ручним гранатам.