Україні потрібно готуватися до мобілізації жінок, – радниця командувача Сухопутних військ

Україні варто ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським прикладом. Крім того, наша держава має готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок.

Про це в інтерв'ю The Times заявила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва. При цьому у ЦПД уже спростували інформацію про можливу мобілізацію жінок. Наразі у жодному законопроєкті про це не йдеться.

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Мобілізація жінок

"Згідно з Конституцією, обов'язком кожного українця є захист своєї країни, тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне. Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", – заявила Оксана Григор'єва.

У статті ідеться, що серед жінок, які служать в українській армії, менше десятої частини виконують активні бойові завдання, а решта працюють медиками, розвідниками та адміністраторами.

Довідка. Наразі в ЗСУ служать 65 000 жінок – це приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому, майже всі вони є добровольцями, оскільки обов'язкового призову для жінок не існує, хоча жінки, які мають медичну освіту, тепер зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Питання не стоїть на порядку денному

У Центрі протидії поширенню дезінформації повідомили, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.

Там зауважили, що наразі в інфопросторі активно поширюють інформацію, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

! Жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

"Тож розповсюджувана інформація – фейкова", – наголосили у ЦПД.

Там пояснили, що український уряр наразі не розглядає питання мобілізації жінок. І нагадали, що жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно.