Не через 5 статтю: для чого Україні потрібне НАТО

Україна довгий період прагне стати членом НАТО, проте це сприяло б не лише покращенню становища нашої держави, але й безпеці українських партнерів. Стало зрозуміло, що 5 стаття Альянсу не має достатньої ваги, однак є інші переваги, які спонукають Україну доєднатись до об'єднання.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що наша держава, однозначно, потрібна НАТО. Він підкреслив, що є 2 армії, які зараз воюють та повноцінно можуть виконувати бойові завдання, захищаючи Європу. Мовиться про українські та турецькі збройні сили.

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Чому Україні треба стати членом НАТО

Роман Світан підкреслив, що Україні дуже важливо стати членом НАТО. Причина полягає не у дії п'ятої статті, адже вона, на його думку, формальність, якої ніхто не дотримуватиметься. Однак важливим є те, що натівські структури мають можливість надати нашій державі "ядерну парасольку".

Зараз стає зрозуміло, що всім країнам, не лише Україні, треба мати власну ядерну зброю,

– сказав він.

Збройні Сили України можуть багато чому навчити військових НАТО. Наприклад, із росіянами не можна встрявати в окопні бої, адже окупанти сильні лише завдяки численним ресурсам, але технологічно вони слабкі.

Військовий експерт додав, що безпека Європи у руках європейців, тому рішення щодо обороноздатності в цьому регіоні мають прийматись не у Вашингтоні, а в Брюсселі.

Зазначимо, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО через позицію як Вашингтона, так і Москви, і стверджує, що Володимир Зеленський це вже визнав. Водночас він зазначив, що Києву можуть надати гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті статуту НАТО, але без офіційного членства.