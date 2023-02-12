Україні потрібно терміново передати техніку, аби Росія не перемогла у війні, – Дуда

Росія може виграти війну проти України. Однак це станеться лише в одному випадку.

Щоб Росія не виграла, Україні потрібно терміново відправити необхідну допомогу. Про це заявив глава польської держави Анджей Дуда.

Зверніть увагу Нині війна вже не схожа на таку, яку Росія може виграти, – російський журналіст

Росія може виграти війну лише в одному випадку

За словами Дуди, якщо Україна дуже терміново не отримає допомогу, то російські окупанти можуть виграти цю повномасштабну війну.

Президент Польщі наголосив, що у росіян немає сучасної військової інфраструктури, але є люди.

Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, то Путін може виграти,

– зазначив Дуда.

Що потрібно для постачання винищувачів Україні

Нещодавно Дуда заявив, що відправлення винищувачів в Україну створить "серйозну проблему" для самої Польщі. Якщо у польських ВПС буде менш як 50 літаків, "цього буде недостатньо, і буде потрібно більше".

За його словами, бойові літаки F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України". Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів має бути спільним, а не рішенням однієї країни.

Росія готується до затяжної війни в Україні