Україні потрібно терміново передати техніку, аби Росія не перемогла у війні, – Дуда
Джерело:офіційний сайт президента Польщі
Росія може виграти війну проти України. Однак це станеться лише в одному випадку.
Щоб Росія не виграла, Україні потрібно терміново відправити необхідну допомогу. Про це заявив глава польської держави Анджей Дуда.
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Росія може виграти війну лише в одному випадку
За словами Дуди, якщо Україна дуже терміново не отримає допомогу, то російські окупанти можуть виграти цю повномасштабну війну.
Президент Польщі наголосив, що у росіян немає сучасної військової інфраструктури, але є люди.
Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, то Путін може виграти,
– зазначив Дуда.
Що потрібно для постачання винищувачів Україні
Нещодавно Дуда заявив, що відправлення винищувачів в Україну створить "серйозну проблему" для самої Польщі. Якщо у польських ВПС буде менш як 50 літаків, "цього буде недостатньо, і буде потрібно більше".
За його словами, бойові літаки F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України". Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів має бути спільним, а не рішенням однієї країни.
Росія готується до затяжної війни в Україні
- Вороги мобілізують не лише людський ресурс, а й об'єкти промисловості для постановки на воєнні рейки. Таким чином, окупанти хочуть бути готовими до затяжної війни й виробляти якусь продукцію військового призначення або ремонтувати її.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що у Росії готують військову промисловість до тривалої війни в Україні. Також у країні-агресорці встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.
- Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що війна проти України навряд чи закінчиться невдовзі. За його словами, у військовій темі 2023 рік буде важким. Він закликав підтримувати Україну, поки це буде необхідно.
- Окрім цього, раніше аналітики також прогнозували, що Кремль готується до затяжної війни. Вони наголошували, що загарбники хочуть перехопити ініціативу на полі бою.