В Україні була повітряна тривога: яка причина

В Україні оголошували нову повітряну тривогу увечері 8 липня. Була загроза з Криму.

Майже одразу після того, як по Україні почав лунати сигнал повітряної тривоги, стало відомо, що в Запоріжжі вибухи.

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Чому була тривога

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

– написали в Повітряних силах о 21:09.

На 21:12 були червоні чи не всі регіони України. Винятком став Захід нашої держави.

Де тривога / Скриншот 24 Каналу

Повітряні сили та моніторингові канали не навели нових даних про вечірню атаку. 24 Канал доповнить цю новину, щойно з'являться нові подробиці.

Нагадаємо, що сьогодні ворог жорстоко обстріляв столицю України та низку інших міст. Особливо цинічним був удар по дитячій лікарні "Охматдит". Ми зібрали в один матеріал, що відомо про удар по "Охматдиту".