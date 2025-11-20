Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу?

Повітряна тривога почалася ширитися Україною о 19:00.

Моніторингові канали писали, що є висока загроза пуску балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області.

Але згодом вони додали, що, попередньо, це працювала російська ППО в Брянську.

О 19:25 пролунав відбій загрози.

