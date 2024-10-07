В Україні – відбій повітряної тривоги: Росія запускала "Кинджали"
По всій території України оголошували повітряну тривогу. Злітав носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".
Зранку 7 жовтня по всій території України пролунали сирени. 24 Канал стежить за ситуацією.
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По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Моніторингові канали пишуть, що попередньо, у повітрі чисто. ракетна небезпека триває до відбою. У Києві також чули вибухи. У Хмельницькій області прогриміли вибухи. Два "Кинджали" рухаються на Старокостянтинів Хмельницької області. Про це пишуть моніторингові канали. Моніторингові канали пишуть про рух швидкісних цілей. По всій Україні пролунали сирени. Злетів МіГ-31К.
На Хмельниччині вибухи
Росія запустила ракети
По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Моніторингові канали пишуть, що попередньо, у повітрі чисто. ракетна небезпека триває до відбою.
У Києві також чули вибухи.
У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Два "Кинджали" рухаються на Старокостянтинів Хмельницької області. Про це пишуть моніторингові канали.
Моніторингові канали пишуть про рух швидкісних цілей.
По всій Україні пролунали сирени. Злетів МіГ-31К.