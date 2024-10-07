В Україні – відбій повітряної тривоги: Росія запускала "Кинджали"

7 жовтня 2024, 08:29
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Автор: Вікторія Кульженко

По всій території України оголошували повітряну тривогу. Злітав носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

Зранку 7 жовтня по всій території України пролунали сирени. 24 Канал стежить за ситуацією.

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09:01, 07 жовтня

По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

08:38, 07 жовтня

Моніторингові канали пишуть, що попередньо, у повітрі чисто. ракетна небезпека триває до відбою. 

08:36, 07 жовтня

У Києві також чули вибухи.

08:35, 07 жовтня

На Хмельниччині вибухи

У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

08:31, 07 жовтня

Два "Кинджали" рухаються на Старокостянтинів Хмельницької області. Про це пишуть моніторингові канали.

08:31, 07 жовтня

Росія запустила ракети

Моніторингові канали пишуть про рух швидкісних цілей. 

08:30, 07 жовтня

По всій Україні пролунали сирени. Злетів МіГ-31К.