В Україні – відбій повітряної тривоги: Росія запускала "Кинджали"

По всій території України оголошували повітряну тривогу. Злітав носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

Зранку 7 жовтня по всій території України пролунали сирени. 24 Канал стежить за ситуацією.

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