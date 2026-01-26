В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони
- Президент Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб з 3 лютого до 4 травня 2026 року.
- Це 18-те продовження цих заходів з початку повномасштабного вторгнення.
В Україні вкотре продовжили воєнний стан і мобілізацію. Президент Зеленський підписав закони 26 січня.
Про це йдеться на сайті Верховної ради.
Що відомо про продовження воєнного стану?
Президент підписав закон №4757 щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та №4758 щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.
Таким чином з 3 лютого воєнний стан та мобілізацію буде продовжено ще на 90 діб. А саме – до 4 травня 2026 року.
Нагадаємо, що голосування Верховної Ради проходило 14 січня. "За" тоді було 333 та 312 нардепів відповідно.
Загалом це уже відбулося 18-й раз від початку повномасштабного вторгнення.
Мобілізація в Україні: останні новини
Закон передбачає штрафи за порушення військового обліку від 17 000 до 25 500 гривень для громадян і від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб. Їх можуть накласти за неявку за повісткою, відмову від проходження військово-лікарської комісії та інші порушення облікових вимог.
У лютому не було змін щодо тих, хто підпадає під мобілізацію. Як і раніше, військовозобов'язаними вважаються особи від 18 до 60 років без медичних протипоказань та законних підстав для відстрочки.
А відстрочка оформлюється через ЦНАПи або застосунок Резерв+. За станом здоров'я її можна отримати на строк від 6 до 12 місяців або безстроково за окремих діагнозів.