В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони

В Україні вкотре продовжили воєнний стан і мобілізацію. Президент Зеленський підписав закони 26 січня.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Що відомо про продовження воєнного стану?

Президент підписав закон №4757 щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та №4758 щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Таким чином з 3 лютого воєнний стан та мобілізацію буде продовжено ще на 90 діб. А саме – до 4 травня 2026 року.

Нагадаємо, що голосування Верховної Ради проходило 14 січня. "За" тоді було 333 та 312 нардепів відповідно.

Загалом це уже відбулося 18-й раз від початку повномасштабного вторгнення.

Мобілізація в Україні: останні новини