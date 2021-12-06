В Україні прогнозують ожеледицю: де варто бути обережними

У Києві та області 6 грудня на дорогах прогнозують ожеледицю і налипання мокрого снігу. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності, жовтий.

Окрім столиці, негода також зачепить західні та північні області. Рятувальники попереджають, що через погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Сніг в Карпатах

Карпатські гори – одне з перших місць в Україні, де найшвидше випав сніг. Ще з кінця осені тут панувала справжня зима. Згідно з останніми повідомленнями Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у фейсбуці, 5 грудня на горі Піп Іван було до -9 градусів.

На горі було хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західний 6 – 7 метрів за секунду. Користувачі у коментарях жартують, що у горах потепління. Адже кілька днів до цього температура там була значно нижчою – -16...-11 градусів.

Негода в Україні

Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки через загрозу сходження снігових лавин, це стосується високогір'я в Закарпатській області.

Гірські села Буковини замело снігом, стовпчики термометрів опустилися до -20 градусів. Схожа ситуація і на Прикарпатті, тому там розгорнули мобільні пункти обігріву.

На понеділок, 6 грудня, погоду в Україні прогнозували холодною. Хоч морозу вдень не обіцяють, та опади накриють майже всю країну. На Заході та Півночі сніжитиме, а у Центрі прогнозують дощ.

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