В Україні прогнозують ожеледицю: де варто бути обережними

6 грудня 2021 , 11:19
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС України

У Києві та області 6 грудня на дорогах прогнозують ожеледицю і налипання мокрого снігу. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності, жовтий.

Окрім столиці, негода також зачепить західні та північні області. Рятувальники попереджають, що через погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. 

До теми Казкова зима на Верховині: у мережі з'явилися пейзажні світлини

Сніг в Карпатах

Карпатські гори – одне з перших місць в Україні, де найшвидше випав сніг. Ще з кінця осені тут панувала справжня зима. Згідно з останніми повідомленнями Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у фейсбуці, 5 грудня на горі Піп Іван було до -9 градусів.

На горі було хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західний 6 – 7 метрів за секунду. Користувачі у коментарях жартують, що у горах потепління. Адже кілька днів до цього температура там була значно нижчою –  -16...-11 градусів.

Негода в Україні

Пропонуємо пригадати правила для автомобілістів взимку: дивіться відео

 

Автор: Олег Терещенко