В Україні прогнозують зливи: рятувальники попередили про підйом рівня води у річках
16 вересня 2021 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
В Україні впродовж 17 – 19 вересня прогнозують сильні опади. Через це очiкується пiдйом рiвня води у річках на Львівщині, Закарпатті та Волині.
Найбільше вода підійметься на 2 метри. Однак рятувальники запевняють, що негативних наслідків не буде.
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Де підійметься рівень води
- На річках басейнів Сяну, Дністра (у Львівські та Івано-Франківській областях) рівень води підійметься на 0,5 – 1,5 метра;
- на річках Закарпаття – 0,3 – 1,5 метра;
- на Латориці та в нижній течії Боржави – до 2 метрів.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку,
– попередили у ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження
Синоптики оголосили в Україні штормове попередження на 17 вересня. Сильні грози прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях. Рівень небезпечності – жовтий.
У Карпатах опади будуть ще сильнішими. Там рятувальники встановили помаранчевий рівень небезпеки.Зверніть увагу! Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що у вересні в Україну ще повернеться тепло. Максимально температура повітря прогріється до +15...+20 градусів. Водночас синоптик констатував: "Справа вже йде до зими".