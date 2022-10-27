В Україні презентували новий безпілотник "Шарк": на що він здатен у небі

Росія не може вигадати нічого кращого, аніж видавати іранські дрони-камікадзе за свої. Тим часом українська компанія розробила новий безпілотник. До речі, "акула" вже повністю готова до застосування на полі бою.

Працювати над безпілотником "Шарк" почали після повномасштабного вторгнення Росії. Менш ніж за пів року БпЛА вже літав, зазначили в Укрспецсистемс. На що здатен "Шарк", розповідає 24 канал.

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Безпілотник може вести глибоку розвідку і коригувати роботу HIMARS

У компанії зазначили, що "Шарк" сконструйований для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, безпілотник може вести глибоку аеророзвідку.

Окрім того, винахідники передбачили, що дрон може корегувати далекобійне озброєння. Зокрема, і американську реактивну артилерійську систему HIMARS. Так, ту саму, якої так бояться бійці Путіна.

До речі, "Шарк" має надійний зашифрований зв'язок. Також безпілотник оснащений камерою з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Це дозволяє дрону заглиблюватися до 60 кілометрів у тил ворога. Ба більше, спостерігати за окупантами на відстані до 5 кілометів до об'єкта.

Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва. Якщо коротко, "Шарк" може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню,

– підкреслили в Укрспецсистемс.

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Як виглядає новий український безпілотник: дивіться відео

В Укроборонпромі, ймовірно, розробляють новий безпілотник

Раніше в Укроборонпромі натякнули, що вже завершують розробку "чогось". Деталі поки не розголошують. Втім, зазначили, що дальність – 1000 кілометрів, а бойова частина важить 75 кілограмів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 каналу припустив, що в Укроборонпромі розроблять щось схоже на ударний безпілотник.

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