Дуже дивуватиме ворога, – авіаексперт сказав, на що здатен новий український дрон-камікадзе

Працівники оборонно-промислового комплексу презентували президенту Володимиру Зеленському нову модель українського ударного безпілотника. Назву, вартість та кількість виготовлених дронів поки тримають у таємниці.

Проте відомо, що БпЛА може нести 3 кілограми вибухівки на відстань понад 100 кілометрів. Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський поділився з 24 Каналом іншими цікавими деталями розробки українських інженерів.

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Потужний виріб

Авіаційний експерт зазначив, що не варто називати український дрон-камікадзе аналогом російського "Ланцета". По-перше, Росія викрала технологію в Ізраїлю. По-друге, у БпЛА різняться форми побудови.

Завдяки швидкості 180 кілометрів на годину український безпілотник може завдавати ударів по цілях, які рухаються повільніше 140 кілометрів на годину – наприклад, дрони "Орлан-10", "Zala" і той самий "Ланцет". Себто БпЛА здатний уражати як наземні, так і повітряні об'єкти.

Ще одним важливим нововведенням для дрона-камікадзе стала можливість працювати у режимі кількох БпЛА з урахуванням того, що в небі є ретранслятор, який ними керує. Також український виріб може самостійно захопити ціль та відпрацювати по ній завдяки системі "машинного зору".

Плюс додатково має захист від засобів радіоелектронної боротьби. Доволі потужна така "приблуда", яка активно дивуватиме нашого ворога,

– наголосив Храпчинський.

Уже працює на фронті

Важливим аспектом є те, як підкреслив експерт з авіації, що український ударний БпЛА зараз активно проходить випробування не на полігоні, а на полі бою. Уже є позитивні результати його використання.

Нині головне завдання – пошук систем, які нищитимуть російські розвідувальні безпілотники. Шляхом застосування саме ударних дронів українські військові можуть розв'язати цю проблему.

Щодо будь-якого порівняння українських виробів з російськими, то я б цього не робив. Тому що Росія копіює будь-що у світі. Українці самостійно розробляють дуже велику кількість цікавих речей, які активно працюють на лінії фронту й працюватимуть далі,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Інші деталі про український ударний дрон

Безпілотник має електричний двигун та запускається з катапульти. Х-подібний фюзеляж забезпечує високу маневровість та можливість ураження як статичних, так і рухомих цілей по різних траєкторіях.

Дрон може нести уламкову, термобаричну або бронебійну бойову частину, остання може пробивати до 40 міліметрів броні.

Теоретично дрон може навіть уразити гелікоптери, які зависають або пролітають на зустрічних курсах.

Наразі безпілотник знаходиться на етапі доведення, але в умові постійних застосувань в зоні бойових дій, де дрон вже успішно знищує ворожу техніку.