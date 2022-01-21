В уряді назвали першу область, яка повернеться до червоної зони

На тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні в одній з областей посилюють карантинні обмеження. Відтак, до червоної зони потрапило Прикарпаття.

Відповідне рішення схвалили у четвер, 21 січня, під час позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

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Держкомісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області,

– зазначив посадовець.

В Україні – спалах коронавірусу

Віктор Ляшко 20 січня зявив, що кількість випадків зараження свідчить про початок спалаху коронавірусу в Україні. Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентр – західні області.

Водночас очільник МОЗ вказав, що найскладніша епідситуація на Прикарпатті, а, окрім цього, негативна динаміка спостерігається у:

Чернівецькій;

Львівській;

Тернопільській областях.

Загальна ситуація з COVID-19 в Україні

захворіли – 3 819 538 людей;

одужали – 3 576 268 громадян;

померли – 98 993 пацієнти.

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В Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що станом на 20 січня в Україні випадки зараження небезпечним штамом Омікрон зафіксували у дев'ятьох регіонах

Текст публікації Олега Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.