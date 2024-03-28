У частину областей сунуть сильний вітер і дощ: де оголосили штормове попередження

У низці областей оголосили штормове попередження. Негода прийде у більшість областей України.

29 березня пориви вітру досягатимуть аж 20 метрів на секунду.

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У столиці попередили про небезпеку

У КМВА попередили, що 29 березня у Києві очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності.

Також впродовж доби можливий дощ.

У яких областях оголосили штормове попередження

В Укргідрометцентрі повідомили, що 29 березня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду будуть майже по всій Україні. Вночі у західних областях, вдень майже скрізь, крім північного сходу.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі у західних, вдень в Україні, крім північного сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду,

– повідомили у відомстві.



У яких областях оголошено штормове попередження / Укргідрометцентр

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Правила безпеки під час сильного вітру

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил: