У частину областей сунуть сильний вітер і дощ: де оголосили штормове попередження
У низці областей оголосили штормове попередження. Негода прийде у більшість областей України.
29 березня пориви вітру досягатимуть аж 20 метрів на секунду.
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У столиці попередили про небезпеку
У КМВА попередили, що 29 березня у Києві очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності.
Також впродовж доби можливий дощ.
У яких областях оголосили штормове попередження
В Укргідрометцентрі повідомили, що 29 березня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду будуть майже по всій Україні. Вночі у західних областях, вдень майже скрізь, крім північного сходу.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі у західних, вдень в Україні, крім північного сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду,
– повідомили у відомстві.
У яких областях оголошено штормове попередження / Укргідрометцентр
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Правила безпеки під час сильного вітру
Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.