В Україні схвалили план з понад 50 проєктів актів для євроінтеграції

Україна продовжує працювати над імплементацією Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Зокрема, приймають необхідне законодавство та напрацьовують плани подальших дій.

У Кабміні повідомили, що 22 вересня під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля відбулося засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Під час засідання обговорили стан реалізації домовленостей, досягнутих під час проведення 22-го саміту Україна – ЄС та підготовку до проведення наступного саміту в жовтні 2021 року.

Шмигаль наголосив, що Україна пріоритетно працює над імплементацією Угоди про асоціацію.

Результати законодавчої діяльності

У ІІ кварталі 2021 року затвердили 22 пріоритетні євроінтеграційні проєкти актів, з яких схвалили 7 законопроєктів та прийняли 15 актів уряду. Крім того, на найближче засідання Кабміну винесуть ще 4 проєкти актів у сфері європейської інтеграції.

У ІІ кварталі прискорено роботу в частині супроводження пріоритетних законопроєктів. Ухвалено 11 важливих законів. Крім того, прийнято в першому читанні 25 проєктів законів,

– додав Шмигаль.

Деталі засідання комісії

Під час засідання комісія схвалила план-графік з 52 проєктів актів у сфері європейської інтеграції, які необхідно внести на розгляд уряду до кінця листопада.

Оновили також таблицю з переліком пріоритетних законопроєктів у сфері європейської інтеграції, які потребують пріоритетного розгляду Ради.

"Такий системний та інклюзивний підхід до планування, координації та контролю євроінтеграційної нормотворчої роботи дозволяє досягати реальних результатів та стратегічних пріоритетів, які не залишаються без уваги наших європейських партнерів, і наближає нас до великої європейської родини", – підсумував Шмигаль.

у засіданні комісії взяли участь віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, представники Офісу Президента, уряду та народних депутатів.

Наступне засідання комісії запланували на грудень.