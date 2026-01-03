Укр Рус
Зеленський анонсував "велике перезавантаження": на черзі ДБР, "оборонка" та ЗСУ
3 січня, 20:28
2

Зеленський анонсував "велике перезавантаження": на черзі ДБР, "оборонка" та ЗСУ

Поліна Буянова
Основні тези
  • Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження влади та силового блоку, включаючи ротацію керівників сектору безпеки, оборони і правоохоронних органів.
  • У січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.

Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартувало масштабне перезавантаження: воно стосується як влади, так і силового блоку держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.

Які призначення плануються?

Володимир Зеленський повідомив, що він призначив Кирила Буданова головою Офісу Президента і анонсував, що його заступником стане Сергій Кислиця.

За словами президента, наразі триває масштабне перезавантаження влади та силового блоку.

Я роблю два треки: переговорний – під головуванням президента України – і мілітарі, 
– пояснив глава держави.

Під час брифінгу Зеленський анонсував ротацію "абсолютно всіх" керівників сектору безпеки, оборони і правоохоронних органів. Зокрема, в січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.

Володимир Зеленський також відреагував на чутки про ймовірне звільнення з посади керівника СБУ Василя Малюка.

Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити, 
– заявив він.

Які зміни вже відбулися?

  • Після призначення Буданова Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. За словами Зеленського, Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу.
     

  • Кадрові зміни також відбудуться в п'яти областях України. Наразі Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.
     

  • Натомість заміна головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського поки що не планується.