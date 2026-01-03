Зеленський анонсував "велике перезавантаження": на черзі ДБР, "оборонка" та ЗСУ
- Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження влади та силового блоку, включаючи ротацію керівників сектору безпеки, оборони і правоохоронних органів.
- У січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.
Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартувало масштабне перезавантаження: воно стосується як влади, так і силового блоку держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.
Які призначення плануються?
Володимир Зеленський повідомив, що він призначив Кирила Буданова головою Офісу Президента і анонсував, що його заступником стане Сергій Кислиця.
За словами президента, наразі триває масштабне перезавантаження влади та силового блоку.
Я роблю два треки: переговорний – під головуванням президента України – і мілітарі,
– пояснив глава держави.
Під час брифінгу Зеленський анонсував ротацію "абсолютно всіх" керівників сектору безпеки, оборони і правоохоронних органів. Зокрема, в січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.
Володимир Зеленський також відреагував на чутки про ймовірне звільнення з посади керівника СБУ Василя Малюка.
Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити,
– заявив він.
Які зміни вже відбулися?
Після призначення Буданова Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. За словами Зеленського, Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу.
Кадрові зміни також відбудуться в п'яти областях України. Наразі Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.
Натомість заміна головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського поки що не планується.