Бачимо ворога скрізь: в Україні створили унікальну систему стеження "Очі"

Російсько-українська війна вимагає найсучаснішого підходу до виявлення та спостереження за противником. По всіх районах бойових дій, а іноді й за сотні кілометрів від лінії зіткнення, зграями літають тисячі БпЛА.

Це унікальна система стеження "Очі", проєкт розвідувальних і ударних безпілотників, створений українцями у березні 2022 року. Автор цього проєкту Олександр Дмітрієв на позивний "Тихоход" розповів 24 Каналу деякі таємниці ініціативи.

Не пропустіть Мисливці за ворожою авіацією та балістикою: як українські ЗРК "Корал" допоможуть ЗСУ на фронті

Чому саме "Очі"

На початку повномасштабного вторгнення в Україні створити проєкт "Очі", у якому технології спостереження об'єднані в єдину систему, аналізуються дані та передається інформація про ворога для його миттєвої ліквідації. Зокрема, відомості із супутників допомагають операторам дронів провести дорозвідку на певних ділянках фронту.

Назва "Очі" означає, що людина бачить тут і зараз – це максимально правдива та актуальна інформація. До прикладу, коли росіяни зайшли в Київську область, тоді по всій території були розкидані люди з назвами "Очі-1", "Очі-2", "Очі-3" і так далі, які телефоном передавали розвіддані.

Коли щось відбувалося, я знав, кому набирати та писати. Ці "Очі" нам дали перевагу. Ворог не міг від нас сховатися. Проте це ще не була система, це була навіть не бета-версія. Так сталося, що наші люди, військові, розвідники та волонтери стали прототипом "очей",

– наголосив "Тихоход".

Звідки взялася концепція

"Очі" спочатку не мали жодного програмного забезпечення. Дмітрієв переніс задум на аркуш паперу та запропонував як концепцію командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському та колишньому міністру оборони Олексію Резнікову, які погодили майбутній проєкт у березні 2022 року.

Згодом доєдналися заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тепер же про проєкт "Очі" знають всі військові та влада.

І поганий, і добрий досвід звільнення Київщини став основою концепції цього проєкту,

– підкреслив Олександр Дмітрієв.

З плином часу окупанти також дізналися, що в Україні є така унікальна розробка. Проте подібних систем ворог не має.

Як "Очі" працювали спочатку

На початку проєкт "Очі" здебільшого будувався на інформації від цивільних та волонтерів, які перебували за лінією фронту. Зараз основою стали оператори БпЛА – це "очі" ЗСУ, які ведуть супровід та підготовку наземних операцій і забезпечують роботу свого підрозділу.

Наразі вони фізично дозволяють бачити ворога скрізь. Окупанти втратили можливість робити щось непередбачуване. Певні "мертві зони" існують. Проте, я думаю, що це питання часу. Не просто, коли "мертвих зон" не буде, а коли ми будемо реагувати на все досить швидко,

– зазначив автор проєкту "Очі".

Українська розробка досить потужно розвивається. Горизонт планування розроблений на 4 кроки вперед. Там міститься те, що дасть нашим військовим перевагу над противником.

Україна нарощує виробництво БпЛА