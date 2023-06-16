Може зайти у глибокий тил окупованих територій: в Україні розробили розвідний БпЛА "Сич”
Джерело:"Повернись живим"
Українські фахівці представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він може пролетіти до 200 кілометрів та забезпечує якісну фотозйомку. Це означає, що "Сич" дозволяє проводити розвідку на окупованих територіях, а також на прикордонних областях Росії.
Новий розвідувальний безпілотник вперше представив благодійний фонд "Повернись живим".
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У фонді зазначили, що дрон вже виконує бойові задачі на фронті у складі одного з підрозділів технічної розвідки. Благодійники розповіли, що один комплекс "Сич" коштує 2 мільйони гривень.
"Cич" насправді є одним з кращих безпілотників у своїй ніші,
– додали у фонді.
Комплекс "Cич" складається з:
- двох розвідувальних безпілотників;
- катапульти для запуску безпілотника;
- мобільного пункту управління.
- інформація про інші характеристики та виробника поки не розголошується.
Завдяки новому комплексу дальньої розвідки Сили оборони мають суттєво наростити свої можливості по розвідці.
Комплекс "Cич" / Фото "Повернись живим"
Нагадаємо, фонд "Повернись живим" також активно забезпечує українських військових безпілотника українського виробництва "Лелека-100" та PD-2.
Додамо, що станом на вечір 16 червня наші війська на Півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ.