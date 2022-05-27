В Україні створять унікальну онлайн-карту для відбудови: деталі від МВС

Уже активно говорять про масштабні плани відбудови після перемоги України у війні з Росією. З'являються компанії, які хочуть відновити зруйновані помешкання. Для цього й скоро з'явиться унікальна мапа об'єктів.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів Ростислав Смірнов – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, невдовзі буде онлайн-карта об'єктів, які треба відбудувати.

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Тотально переходимо до первинної відбудови, – Смірнов

Радник міністра внутрішніх справ зауважив, що подібна онлайн-карта об'єктів є важливою новиною у питанні відбудови України. Уже наймають та зробили окремий спецзагін, де є більш ніж 400 людей, які оцінюють збитки, завдані Росією – державою-терористкою.

Ми зараз запускаємо карту об'єктів. Ми якраз уже повністю та тотально переходимо до первинної відбудови. Створюємо мапу об'єктів,

– заявив Смірнов.

Він пояснив, що на цій карті будуть фотографії зруйнованих будівель, але метою не є показати їх. Мовляв, усі в Україні та цивілізованому світі прекрасно розуміють масштаб завданих пошкоджень.

"Основне завдання – допомогти людям відбудувати. У нас уже є конкретні випадки й ми їх тільки нарощуватимемо. Великі компанії готові під своє крило брати об'єкти", – наголосив радник МВС.

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Смірнов також додав, що для компаній буде добре розуміти, куди саме вони віддають гроші. Адже це не просто дати 500 тисяч на відбудову та не знати, що саме зробили, а що не зробили. Тут же компанія братиме конкретний об'єкт "під своє крило" та бачитиме, як було, а як стало.

Уже є 2 згоди. З однією компанією ми вже підписуємо договір. Це IT-компанія, яка взяла "під своє крило" покрівлю у садочку й школі біля Бородянки. Вони нам постійно дають гроші на будматеріали, а ми вже повністю це робимо,

– поділився деталями радник МВС.

Він розповів, що є ще один банк, який готовий виділити до 5 мільйонів гривень – по мільйону на кожну область. "Не казатиму назви, згодом можу сказати. Він уже бере перші 4 об'єкти на мільйон гривень", – резюмував Смірнов.

Як ще зараз допомагають у відбудові

Радник міністра внутрішніх справ відзначив і те, що у його проєкті під назвою "Добробат" долучаються понад 30 тисяч українців до відбудови зруйнованих Росією міст. Є багато людей, які просто приходять допомагають, навіть офіційно не зареєструвавшись.

"Основне завдання – це, звісно, розбори завалів. Частково була первинна відбудова. Що це? Ціла будівля, але пошкоджена покрівля або немає вікон чи дірка в стіні. Це те, до чого можна прикласти невеликі сили й після цього у цій будівлі можна жити", – розповів Смірнов подробиці з допомоги відбудови України.

План відбудови України: що відомо

Є план відновлення України, який спільний разом із Євросоюзом. Він включатиме відбудову всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою.

Ще на початку травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір виділити Україні нову макрофінансову допомогу. Насамперед мовиться про пакет підтримки на суму 9 мільярдів євро, який нададуть цього року.

Глава української держави уже повідомив, що влада активно працює над кроками, які здійснять після закінчення війни. Відбудова ж відбуватиметься за всіма напрямками.

Наразі уже декілька країн погодились очолити відбудову українських міст. Наприклад, Данія дала офіційну згоду.

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