В Україні створять унікальну онлайн-карту для відбудови: деталі від МВС
Уже активно говорять про масштабні плани відбудови після перемоги України у війні з Росією. З'являються компанії, які хочуть відновити зруйновані помешкання. Для цього й скоро з'явиться унікальна мапа об'єктів.
Про це 24 каналу ексклюзивно розповів Ростислав Смірнов – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, невдовзі буде онлайн-карта об'єктів, які треба відбудувати.
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Тотально переходимо до первинної відбудови, – Смірнов
Радник міністра внутрішніх справ зауважив, що подібна онлайн-карта об'єктів є важливою новиною у питанні відбудови України. Уже наймають та зробили окремий спецзагін, де є більш ніж 400 людей, які оцінюють збитки, завдані Росією – державою-терористкою.
Ми зараз запускаємо карту об'єктів. Ми якраз уже повністю та тотально переходимо до первинної відбудови. Створюємо мапу об'єктів,
– заявив Смірнов.
Він пояснив, що на цій карті будуть фотографії зруйнованих будівель, але метою не є показати їх. Мовляв, усі в Україні та цивілізованому світі прекрасно розуміють масштаб завданих пошкоджень.
"Основне завдання – допомогти людям відбудувати. У нас уже є конкретні випадки й ми їх тільки нарощуватимемо. Великі компанії готові під своє крило брати об'єкти", – наголосив радник МВС.
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Смірнов також додав, що для компаній буде добре розуміти, куди саме вони віддають гроші. Адже це не просто дати 500 тисяч на відбудову та не знати, що саме зробили, а що не зробили. Тут же компанія братиме конкретний об'єкт "під своє крило" та бачитиме, як було, а як стало.
Уже є 2 згоди. З однією компанією ми вже підписуємо договір. Це IT-компанія, яка взяла "під своє крило" покрівлю у садочку й школі біля Бородянки. Вони нам постійно дають гроші на будматеріали, а ми вже повністю це робимо,
– поділився деталями радник МВС.
Він розповів, що є ще один банк, який готовий виділити до 5 мільйонів гривень – по мільйону на кожну область. "Не казатиму назви, згодом можу сказати. Він уже бере перші 4 об'єкти на мільйон гривень", – резюмував Смірнов.
Як ще зараз допомагають у відбудові
Радник міністра внутрішніх справ відзначив і те, що у його проєкті під назвою "Добробат" долучаються понад 30 тисяч українців до відбудови зруйнованих Росією міст. Є багато людей, які просто приходять допомагають, навіть офіційно не зареєструвавшись.
"Основне завдання – це, звісно, розбори завалів. Частково була первинна відбудова. Що це? Ціла будівля, але пошкоджена покрівля або немає вікон чи дірка в стіні. Це те, до чого можна прикласти невеликі сили й після цього у цій будівлі можна жити", – розповів Смірнов подробиці з допомоги відбудови України.
План відбудови України: що відомо
- Є план відновлення України, який спільний разом із Євросоюзом. Він включатиме відбудову всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою.
- Ще на початку травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір виділити Україні нову макрофінансову допомогу. Насамперед мовиться про пакет підтримки на суму 9 мільярдів євро, який нададуть цього року.
- Глава української держави уже повідомив, що влада активно працює над кроками, які здійснять після закінчення війни. Відбудова ж відбуватиметься за всіма напрямками.
- Наразі уже декілька країн погодились очолити відбудову українських міст. Наприклад, Данія дала офіційну згоду.
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