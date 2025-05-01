"Ще є 8 травня": як Україні діяти під час "перемир'я"

Кремлівський диктатор прагне перемир'я, яке б тривало з 8 по 11 травня 2025 року. Українська сторона офіційно не погодилась на це, адже раніше пропонувала тривале припинення вогню, зокрема на 30 днів. Росія вперто ігнорує це, продовжуючи атакувати цивільні об'єкти.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україна наполягає на тому, щоб було зафіксовано режим припинення вогню. Цю ідею запропонували Сполучені Штати Америки ще під час перемовин у Саудівській Аравії на початку березня цього року.

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Намір Путіна зрозумілий

Олександр Мусієнко зауважив, що однією з причин, чому Владімір Путін наполягає на кількаденному травневому перемир'ї є бажання спокійно провести парад на Червоній площі.

Навіть оголошення повітряної тривоги у Москві спричинило б незручності для гостей кремлівського диктатора, які планують приїхати до Росії на 9 травня.

Путін прагне провести парад без неприємних сюрпризів для себе, тому він хоче це замаскувати під режим тиші,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Крім того, Україна має достатньо засобів та спроможностей, щоб атакувати Росію. Збройні Сили України це неодноразово доводили, атакуючи Москву та Підмосков'я.

Путін хоче підставити Україну

Військовий експерт зауважив, що США та Україна, однозначно, не задоволені тим, що Путін ігнорує пропозиції про 30-денного перемир'я. Проте диктатор у відповідь на це говорить про кількаденне припинення вогню, що може створювати вигляд, начебто він все ж хоче миру.

У нас ще ж є 8 травня. Тобто треба розуміти, що перемир'я за логікою Путіна має настати 00:00 початку доби 8 травня. Саме тоді ми можемо сказати, що Україна готова припинити вогонь там, де це зробить Росія. Там, де Росія не буде припиняти вогонь, Україна завдаватиме потужних ударів у відповідь, відбиваючи ворожі російські атаки,

– сказав він.

Якщо протягом 8 травня Росія порушуватиме припинення вогню і це декларуватимуть західні медіа, тоді, на думку Мусієнка, Україна зможе сказати, що перемир'я не діє і 9 травня можна атакувати країну-агресорку.

Цікаво. На думку генерала армії Миколи Маломужа, російський лідер прагне використати травневе перемир'я для посилення своїх позицій і підготовки нових атак, адже не готовий прийняти реальні умови миру, запропоновані США та Європою. Такі ініціативи Кремля, на кшталт "перемир'я до свята", є лише спробою нав'язати Україні зручні для себе сценарії.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ вважає, що це один із варіантів розвитку подій у відповідь на пропозицію Путіна щодо перемир'я, адже повністю відмовитись від ініціативи припиняти вогонь в цей період Україна, ймовірно, не зможе через запитання західних партнерів.

Все тому, що вони можуть захотіти скористатись шансом припинити бойові дії на певний період із надією, що кремлівський диктатор захоче продовжити це і надалі.