Україні треба готуватися до найгіршого, – Безсмертний про ймовірність наступу Росії

Ймовірність будь-яких дій агресора залежить від того, наскільки Росії вдасться скомплектувати війська, здатні проломити оборону України. Наразі потенціал військово-тактичного угруповання нарощують.

Навчання "Захід" кожного року проводили винятково на території Білорусі, до участі в них долучали лише армійське командування західного напрямку. Про це розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у 2018 – 2019 роках Роман Безсмертний.

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Водночас у навчаннях "Захід 2021" беруть участь представники південного, південно-західного та західного напрямків, а також – північні військово-морські сили Росії, сказав політик.

Він пояснив, що фактично мовиться про тренування, суттю якого є удар в західному напрямку.

У чому полягає небезпека з боку Росії

"Легенда" – це не оборонні бої, а атакувальні зазначив Роман Безсмертний. За його словами, у навчаннях беруть участь не війська, яких долучають під час наступу, а не під час захисту, мовиться зокрема про:

навчання бронетанкових частин долати лісисту болотисту місцевість;

застосування військово повітряних сил десантно-штурмових бригад.

Останнім часом з'явилися інші варіанти тиску: інформаційний та економічний, це означає, що Кремль буде "пресувати" і Україні треба готуватися до найгіршого розвитку подій,

– вважає Безсмертний.

Він додав, що ймовірність розширення бойових дій за межами фронту на Донбасі дуже велика.

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"У східній частині України збільшується кількість російських наступальних сил, те ж саме відбувається на території Білорусі. Нібито під прапором навчань "Захід 2021" туди надходять додаткові бронетанкові частини, авіація, жива сила противника", – зазначив Безсмертний.

Політик додав, що відповідний фронт розширився вже майже до 2 тисяч кілометрів.

Якими мають бути дії України

Окрім того, що ключовим місцем уваги має бути армія та оборона, українській стороні дуже важливо не сидіти склавши руки в дипломатичному напрямку, сказав Роман Безсмертний.

"Тому важлива і ТКГ, і розмови із Заходом. Вони не менше впливають на ситуацію, ніж війська, які Росія підтягує до лінії фронту", – зауважив політик.

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6 квітня на Донбасі загинули ще двоє українських військових. Напередодні внаслідок військових обстрілів країна також втратила двох захисників.

Водночас у Росії оголосили контрольну перевірку боєготовності армії. Все це відбувається біля українського кордону.

Кремль почав стягувати війська до Воронезької, Ростовської та Брянської областей під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу