Найближчими днями в Україні триватиме найнебезпечніша частина екоциду

6 червня 2023 року сталася одна з найбільших екологічних та техногенних катастроф в Україні та Європі – підрив Каховської ГЕС. Цей екозлочин потягнув за собою величезну кількість небезпечних наслідків, які ми будемо ліквідовувати роками. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Внаслідок затоплень у воду потрапили хімікати, збудники інфекційних хвороб з цвинтарів, вбиралень, сміттєзвалищ.

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Усі ці небезпечні речовини вже опинилися в колодязях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС. У річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Уже зараз місцева влада Одеської області заборонила купання та ловлю риби у місцевих водоймах та Чорному морі.

Чим це небезпечно для довкілля

По-перше, машинне мастило містить хімічні речовини, які можуть бути шкідливими для водних організмів. Ці речовини можуть розчинятися і поширюватися по річці, створюючи небезпеку для риби, водних птахів та інших тварин, які живуть у водоймі.

По-друге, мастило створює на поверхні водного об'єкта плівку, яка перешкоджає газообміну між водою й атмосферою, таким чином знижує вміст кисню у воді. Згустки мазуту можуть осідати на дно і вбивають все біорізноманіття, яке бере участь у самоочищенні та самовідновленні водойми.

Якщо вчасно не вжити відповідні заходи, то може статися екологічна катастрофа. Зміниться стан води, та загалом гинутиме екосистема.

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Підрив Каховської ГЕС – це загроза усій планеті. Світовий океан єдиний для усіх мешканців Землі, тому страшні наслідки Каховської катастрофи відчуватимуть навіть на інших континентах. Віримо у Збройні Сили України та наших міжнародних партнерів, які допоможуть якнайшвидше деокупувати українські території та подолати наслідки екоциду в Україні.

Одним з наслідків підриву Каховської ГЕС також є неможливість швидкого відновлення подачі води на територію тимчасово окупованого Криму, який залишиться без технічної води щонайменше на рік, а то й більше. Від нестачі водопостачання певний час також потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. Ця проблема виникає через обміління Каховського водосховища.

Ситуація у Чорному морі

Чорне море взяло на себе перші видимі наслідки підриву Каховської ГЕС. Зараз воно надзвичайно забруднене. В Одесу почало прибивати залишки будинків (вікна, дахи, меблі), одяг, взуття, рештки рослин та тварин. І це лише видимі забруднення.

На узбережжях моря став критично помітний мор риби. Масова смерть фауни у водоймах була зафіксована у Роздольному Херсонської області. В Одеській області, окрім всього, на берег виносить мертвих дельфінів. Це все свідчить про великий вміст токсичних речовин у воді та зміну її структури.

Ми з командою вирушили у гуманітарну та екологічну місію, щоб провести відбір проб води та донних відкладів з річки Дніпро та затоплених територій. Наразі ведуться моніторингові роботи з метою оцінки потенційних загроз ситуації, яка має величезні наслідки не тільки для України, але й для всього Чорноморського регіону.

Результати досліджень будуть використані в межах кримінальних проваджень, що проводяться Спеціалізованою екологічною прокуратурою України та Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

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Як зараз себе убезпечити?

Найближчими днями відбуватиметься найнебезпечніша частина екоциду, коли будуть вимиватися найбільш забруднені та концентровані частинки. Це триватиме не один тиждень. Поки ріка все не вимиє у Чорне море. Саме тому зараз дуже важливо убезпечити себе та своїх близьких від інфекційних захворювань: