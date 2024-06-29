США виділять новий пакет допомоги, уночі Росія атакувала дронами: хронологія 857 дня війни

Розпочалась 857 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони стримують противника у спробах захопити українські території. При цьому ворог атакує не лише на лінії фронту, обстрілюючи мирні міста ракетами, авіабомбами та дронами.

Про головні новини країни, ситуацію на фронті, втрати противника станом на сьогодні, 29 червня, розповідає 24 Канал у хронології.

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