США виділять новий пакет допомоги, уночі Росія атакувала дронами: хронологія 857 дня війни
Розпочалась 857 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони стримують противника у спробах захопити українські території. При цьому ворог атакує не лише на лінії фронту, обстрілюючи мирні міста ракетами, авіабомбами та дронами.
Про головні новини країни, ситуацію на фронті, втрати противника станом на сьогодні, 29 червня, розповідає 24 Канал у хронології.
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Попри складнощі, вдалося визволити ще 10 наших цивільних. Зокрема, повернулися додому: У Вінницькій області близько третьої ночі повідомляли про звуки вибухів. В регіоні було оголошено повітряну тривогу. Окупанти запустили "Шахеди" ще надвечір. Повітряні сили повідомили про одразу кілька груп дронів-камікадзе, які рухались з південного напрямку на північ, а також північний захід. Станом на 2:30 ранку 29 червня БпЛА фіксували на півдні Вінниччини, а також на Миколаївщині, у центральній частині. Усі ворожі дрони рухались західним напрямком. Також "Шахеди" загрожували і Херсонщині, напрямок – миколаївський. Прем'єр Угорщини вже наступного тижня може зустрітися з президентом України, задля того, щоб зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом. Не виключено, що зустріч відбудеться в Україні. Сполучені Штати відправлять Україні черговий пакет військової допомоги. Цього разу на 150 мільйонів доларів. Гроші будуть виділені на зброю та боєприпаси, зокрема, ракети ППО. Про це на умовах анонімності повідомили два американські посадовці.
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Вибухи у Вінницькій області
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США направлять Україні новий пакет допомоги
Попри складнощі, вдалося визволити ще 10 наших цивільних. Зокрема, повернулися додому:
У Вінницькій області близько третьої ночі повідомляли про звуки вибухів. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Окупанти запустили "Шахеди" ще надвечір. Повітряні сили повідомили про одразу кілька груп дронів-камікадзе, які рухались з південного напрямку на північ, а також північний захід.
Станом на 2:30 ранку 29 червня БпЛА фіксували на півдні Вінниччини, а також на Миколаївщині, у центральній частині. Усі ворожі дрони рухались західним напрямком. Також "Шахеди" загрожували і Херсонщині, напрямок – миколаївський.
Прем'єр Угорщини вже наступного тижня може зустрітися з президентом України, задля того, щоб зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом. Не виключено, що зустріч відбудеться в Україні.
Сполучені Штати відправлять Україні черговий пакет військової допомоги. Цього разу на 150 мільйонів доларів. Гроші будуть виділені на зброю та боєприпаси, зокрема, ракети ППО. Про це на умовах анонімності повідомили два американські посадовці.