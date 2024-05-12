В Україні була тривога, на Дніпропетровщині збили ракету

У половині регіонів нашої держави було оголошено повітряну тривогу. 24 Канал розкаже, де летіли ракети і які області були червоні.

У неділю, 12 травня, вибухи лунали в Харкові. Росіяни знищують обласний центр та інші міста Харківщини, зокрема, Вовчанськ, який уже не впізнати.

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Що відомо про тривогу в Україні вдень 12 травня

В Україні була загроза застосування балістичного озброєння. Спершу мовилося про те, що ракети можуть полетіти зі Сходу, та за пів години стало відомо, що це може статися і з Півдня.

Вже о 18:34 ПС попередили про швидкісну ціль, яка летіла через Дніпропетровську область. Моніторингові канали написали, що були пуски із Криму в бік Кривого Рогу, ракета припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області.

О 18:52 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив збиття ракети.

Ще мінус одна ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям,

– написав він.

До воїнів ППО Лисак звернувся словами "Ви – міць!"

Тривога була в таких областях:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Сумській;

Херсонській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Черкаській;

Київській.

Попри тривогу в області, у столиці сирени не лунали.

О 18:49 Повітряні сили поінформували, що загроза балістики минула. Та в низці областей відбій дали близько сьомої вечора.

Карта тривог на 18:51 12 травня / Карта повітряних тривог

На 19:06 тривога залишається тільки на Харківщині.