В Україні була тривога, на Дніпропетровщині збили ракету
У половині регіонів нашої держави було оголошено повітряну тривогу. 24 Канал розкаже, де летіли ракети і які області були червоні.
У неділю, 12 травня, вибухи лунали в Харкові. Росіяни знищують обласний центр та інші міста Харківщини, зокрема, Вовчанськ, який уже не впізнати.
Дивіться також Лише за один день на Сумщині пролунали 93 вибухи: є жертва внаслідок ракетного удару Росії
Що відомо про тривогу в Україні вдень 12 травня
В Україні була загроза застосування балістичного озброєння. Спершу мовилося про те, що ракети можуть полетіти зі Сходу, та за пів години стало відомо, що це може статися і з Півдня.
Вже о 18:34 ПС попередили про швидкісну ціль, яка летіла через Дніпропетровську область. Моніторингові канали написали, що були пуски із Криму в бік Кривого Рогу, ракета припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області.
О 18:52 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив збиття ракети.
Ще мінус одна ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям,
– написав він.
До воїнів ППО Лисак звернувся словами "Ви – міць!"
Тривога була в таких областях:
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Полтавській;
- Сумській;
- Херсонській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Черкаській;
- Київській.
Попри тривогу в області, у столиці сирени не лунали.
О 18:49 Повітряні сили поінформували, що загроза балістики минула. Та в низці областей відбій дали близько сьомої вечора.
На 19:06 тривога залишається тільки на Харківщині.