В Україні тривога: які регіони під загрозою

У низці областей є загроза балістики, пізніше стало відомо про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Де зараз тривога – розкаже 24 Канал.

Окупанти активно атакують Україну весь день п'ятниці 19 квітня. Вранці під жорстоку атаку потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Одеса. Проте росіяни не залишилися без покарання: Повітряні сили та ГУР збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 із С-200.

Де зараз тривога

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога,

– написали в ПС о 21:52.

Моніторингові канали повідомили, що зафіксовано ціль на Сумщині – ракета летить у бік Київської області. Повітряні сили поінформували про швидкісну ціль на Чернігівщині о 21:56.

Далі монітори написали про можливу роботу ППО. Офіційної інформації щодо цього ще нема.



Тривога станом на 22:00 19 квітня / Скриншот 24 Каналу

Слід сказати, що тривога швидко охопила Україну – зараз більшість областей червона. Спершу сигнал тривоги пролунав у Києві та області, а також у Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій і Чернігівській областях. За три хвилини до них долучилися Дніпропетровська, Полтавська та Сумська області. А потім почервоніли західні регіони – Волинська, Тернопільська, Хмельницька та Рівненська області. О 22:16 пролунала тривога на Запоріжжі.

Нове попередження від ПС

О 22:09 Повітряні сили наголосили, що окупанти активні на багатьох напрямках.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– написали там.

У деяких областях гучно

На жаль, близько десятої стало відомо про вибухи в місті Конотоп на Сумщині. Про це повідомив мер.

Пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!