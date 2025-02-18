В Україні була тривога через загрозу балістики

24 Канал розкаже, що відомо.

Ситуація схожа на події попереднього дня, 17 лютого. Тоді росіяни теж пускали балістику, приблизно в цей же час.

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Що відомо про тривогу в Україні вдень 18 лютого