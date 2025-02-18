В Україні була тривога через загрозу балістики
24 Канал розкаже, що відомо.
Ситуація схожа на події попереднього дня, 17 лютого. Тоді росіяни теж пускали балістику, приблизно в цей же час.
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Що відомо про тривогу в Україні вдень 18 лютого
Відбій загрози балістики, – ПС. Монітори пишуть, що є ціль на Павлоград. Швидкісна ціль на півдні Запорізької області в північному напрямку, – ПС. Дані інтерактивної карти: Швидкісна ціль на півдні Сумщини у південно-західному напрямку, – ПС. Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу, У Києві тривога.
Дані моніторингових спільнот
В яких областях тривога
– Повітряні сили.
Відбій загрози балістики, – ПС.
Монітори пишуть, що є ціль на Павлоград.
Швидкісна ціль на півдні Запорізької області в північному напрямку, – ПС.
Дані інтерактивної карти:
Швидкісна ціль на півдні Сумщини у південно-західному напрямку, – ПС.
Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу,
У Києві тривога.