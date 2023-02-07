Є 3 параметри: чому для України важливо виключити Росію з Радбезу ООН
Україні дуже важливо виключити Росію з Радбезу ООН. Є 3 параметри, які необіхідні нашій державі, але які Росія може заблокувати.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Сергій Гайдай. Цікаво, що й у справі допуску росіян на Олімпійські ігри є слід ООН, бо своє рішення МОК мотивує позицією ООН, яка базується на рішенні МОК.
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Зеленський виступить в ООН
Гайдай розповів, що 24 лютого буде річниця повномасштабного вторгнення. Є велика ймовірність, що цього дня Зеленський виступить в ООН у Нью-Йорку наживо або онлайн. Для України перемогою було б прибрати Росію з ООН, що є проблемою і для світу.
Юридично Росія там не може бути, бо Росія сіла у крісло СРСР без жодної процедури. Ніхто на це не погоджувався. Просто це за замовчуванням прийняли світові країни. Однак Росія – це країна-терорист, військовий злочинець, яка робить цю організацію недієвою,
– зазначив політтехнолог.
Він додав, що Росія ігнорує всі правила ООН, розв'язала фактично Третю світову війну. В ООН не місце для Росії. Це країна військовий злочинець. Вона руйнує усі принципи і правила організації, тож, через це робить її абсолютно недієвою.
Гайдай про те, чому Україні важливо виключити Росію з Радбезу ООН: дивіться відео
Росія заблокує 3 параметри для України
За словами політтехнолога, жодна з країн не погоджувалась на те, щоб Росія була в Радбезі ООН. Вона не є засновником ООН, як-от Україна. Генасамблея не голосувала за те, щоб Росія тут була. Генасамблея, між іншим, перед таким рішенням має перевірити, чи не веде ця країна війни, чи відповідає її державність принципам ООН.
"Росія є навіть не правонаступницею, а продовжувачем СРСР, як вони пишуть. Це вони самі придумали, але такого юридичного терміну у статуті ООН немає. Тому дуже важливо, щоб Президент нас почув і скористався своєю можливістю, бо сьогодні він одна з найвпливовіших фігур на міжнародному рівні", – зауважив Гайдай.
Як він зазначив, нам важливо виключити Росію з Радбезу ООН, бо вона може накласти вето на 3 параметри, що необхідні Україні, але їх може затвердити лише ООН:
- Тільки ООН може прийняти рішення про репарації. Навіть якщо Путін залишиться при владі, то ООН зможе заарештувати необхідні активи й передати їх Україні.
- Суд над військовими злочинцями не може бути в Росії. Він може бути лише від ООН.
- Україна має скористатись військовою допомогою ООН, аби її війська, не миротворці, а саме її війська, були на кордоні України з Росією та Білоруссю, щоб унеможливило повторну війну.
Новини Росії: останні події
- Якби нам не хотілося в це вірити, але окупанти вчаться на своїх помилках. Вони намагалися розтягнути фронт – нічого не вийшло, тоді скоординували свої зусилля на Бахмуті, намагалися закидати поля вагнерівцями, теж не дуже вийшло, тоді почали копіювати техніку мобільних груп українських військових.
- Владімір Путін поступово втрачає свій вплив у Росії. Періодично з'являються розмови про те, що російського диктатора може замінити Ніколай Патрушев.
- Російський фігурист Роман Костомаров залишився без стоп, і може залишитися без рук. Їх ампутували через гангрену у нього.