Є 3 параметри: чому для України важливо виключити Росію з Радбезу ООН

Україні дуже важливо виключити Росію з Радбезу ООН. Є 3 параметри, які необіхідні нашій державі, але які Росія може заблокувати.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Сергій Гайдай. Цікаво, що й у справі допуску росіян на Олімпійські ігри є слід ООН, бо своє рішення МОК мотивує позицією ООН, яка базується на рішенні МОК.

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Зеленський виступить в ООН

Гайдай розповів, що 24 лютого буде річниця повномасштабного вторгнення. Є велика ймовірність, що цього дня Зеленський виступить в ООН у Нью-Йорку наживо або онлайн. Для України перемогою було б прибрати Росію з ООН, що є проблемою і для світу.

Юридично Росія там не може бути, бо Росія сіла у крісло СРСР без жодної процедури. Ніхто на це не погоджувався. Просто це за замовчуванням прийняли світові країни. Однак Росія – це країна-терорист, військовий злочинець, яка робить цю організацію недієвою,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що Росія ігнорує всі правила ООН, розв'язала фактично Третю світову війну. В ООН не місце для Росії. Це країна військовий злочинець. Вона руйнує усі принципи і правила організації, тож, через це робить її абсолютно недієвою.

Гайдай про те, чому Україні важливо виключити Росію з Радбезу ООН: дивіться відео

Росія заблокує 3 параметри для України

За словами політтехнолога, жодна з країн не погоджувалась на те, щоб Росія була в Радбезі ООН. Вона не є засновником ООН, як-от Україна. Генасамблея не голосувала за те, щоб Росія тут була. Генасамблея, між іншим, перед таким рішенням має перевірити, чи не веде ця країна війни, чи відповідає її державність принципам ООН.

"Росія є навіть не правонаступницею, а продовжувачем СРСР, як вони пишуть. Це вони самі придумали, але такого юридичного терміну у статуті ООН немає. Тому дуже важливо, щоб Президент нас почув і скористався своєю можливістю, бо сьогодні він одна з найвпливовіших фігур на міжнародному рівні", – зауважив Гайдай.

Як він зазначив, нам важливо виключити Росію з Радбезу ООН, бо вона може накласти вето на 3 параметри, що необхідні Україні, але їх може затвердити лише ООН:

Тільки ООН може прийняти рішення про репарації. Навіть якщо Путін залишиться при владі, то ООН зможе заарештувати необхідні активи й передати їх Україні.

Суд над військовими злочинцями не може бути в Росії. Він може бути лише від ООН.

Україна має скористатись військовою допомогою ООН, аби її війська, не миротворці, а саме її війська, були на кордоні України з Росією та Білоруссю, щоб унеможливило повторну війну.

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